Yandex Cloud запустила программу поддержки малого и среднего ИТ-бизнеса

Платформа Yandex Cloud запускает программу поддержки небольших технологических компаний. Ее задача – помочь снизить порог входа малого и среднего бизнеса в облачные технологии в сложный период, чтобы ИТ-компании могли быстрее проверять бизнес-гипотезы, открывать новые ниши и создавать цифровые продукты и сервисы. Yandex Cloud выделит технологическим компаниям ресурсы для развития ИТ-проектов. Также платформа предлагает партнерам-интеграторам и фрилансерам-разработчикам присоединиться к программе и получить дополнительные возможности для заработка. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Средние и малые компании, которые строят ИТ-бизнес в России, могут получить грант на сервисы Yandex Cloud в размере 100 тыс. руб. сроком на три месяца. Грант можно использовать для работы с инфраструктурными сервисами, платформой данных, технологиями для контейнерной разработки и машинного обучения. Так, участники смогут оптимизировать и ускорить разработку бизнес-приложений, масштабировать инфраструктуру под конкретные задачи, улучшить бизнес-аналитику. Чтобы переход на облачные технологии был удобнее и легче, эксперты Yandex Cloud окажут поддержку в миграции.

Также Yandex Cloud предлагает фрилансерам в сфере ИТ присоединиться к программе. DevOps-инженеры, разработчики, системные администраторы, data-аналитики и другие ИТ-специалисты, которые содействуют переходу средних и малых компаний в облако, получат бонус в размере 10 тыс. руб. за каждого нового бизнес-пользователя платформы. Кроме того, разработчики – как представители средних и малых компаний, так и фрилансеры – могут бесплатно обучиться профессии инженера облачных сервисов от Yandex Cloud.

Yandex Cloud обновила партнерскую программу. В 2021 г. количество партнеров платформы увеличилось на 40%. Чтобы помочь интеграторам наиболее эффективно работать с клиентами, Yandex Cloud добавила в нее технологические специализации по фокусным продуктовым направлениям. Также в программе появились новые партнерские инструменты, в том числе защита проекта, автоматизированное обучение партнеров, программы софинансирования проектов по миграции и ко-маркетингу и многие другие.

«В условиях турбулентности малые и средние компании страдают первыми и чаще всего сильнее других. Им важно не просто оптимизировать расходы, а быстро перегруппироваться – найти новые точки роста, которые помогут продолжить развивать бизнес и создавать актуальные продукты и сервисы. Облачные технологии дают возможность гибко реагировать на вызовы рынка, – сказал Александр Срибный, руководитель направления по работе с сегментом малого и среднего бизнеса. – Мы запускаем программу поддержки небольших ИТ-компаний, выделяя для этого ресурсы платформы, и предлагаем выгодные условия, чтобы ИТ-разработчики и интеграторы присоединились к этой инициативе».