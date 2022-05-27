ИТ-специалисты компаний «Росатома» получат поддержку государства

13 предприятий Росатома – АО «Гринатом», АО «Консист-ОС», ЧУ «Цифрум» и др. – вошли в реестр ИТ-компаний Минцифры России. Сотрудники этих организаций могут получить ряд государственных льгот, например, отсрочку от призыва на военную службу. Об этом CNews сообщили представители «Гринатома».

В настоящее время активно обсуждается вопрос расширения возможных мер поддержки и смягчения требований для получения максимального набора льгот для аккредитованных ИТ-компаний.

«Во время последних кризисов “Росатом” только расширяет свою повестку. У нас растет потребность в специалистах в области информационных технологий и цифровых продуктов. Мы наращиваем объемы собственных импортонезависимых разработок для нужд атомной отрасли: роботизация, применение технологий искусственного интеллекта, компьютерного моделирования и многое другое. В госкорпорации уже действуют собственные социальные, жилищные программы поддержки молодых и высококвалифицированных сотрудников. Аналогичных нашим мер социальной поддержки на рынке в настоящее время нет. Мы надеемся, что меры поддержки привлекут в атомную отрасль молодые кадры, а предложенные правительством льготы открывают для нас дополнительные возможности», – сказала заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева.

Сами аккредитованные организации получат ряд преференций от государства по части налогообложения и кредитования. К тому же, компании смогут рассчитывать на грантовую поддержку в разработке отечественных ИТ-систем и продуктов.

«Информационные технологии являются неотъемлемой частью экосистемы “Росатома”. Строительство АЭС, безопасность сотрудников на объектах, организация необходимых вычислительных мощностей для предиктивных проектов – все эти и многие другие процессы обеспечиваются ИТ», – сказал директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов.

Он добавил, что «Росатом» давно шел по пути обеспечения технологического суверенитета: «Мы понимали, что иного пути, кроме достижения технологической независимости, не существует. Сегодня “Росатом” успешно занимается собственной ИТ-разработкой, а также выступает крупным заказчиком для отечественных продуктов на рынке. Государственные меры поддержки стали стимулом к пересмотру организационной конфигурации в принципе: службы заказчика получают меньше льгот и преференций, чем разработчики, и это меняет подход к организации ИТ».

Одной из крупнейших аккредитованных Минцифры компаний «Росатома» является ИТ-интегратор госкорпорации – АО «Гринатом». За 12 лет работы филиалы и центры «Гринатома» появились в 33 городах 17 регионов страны. Штат сотрудников расширился до 7000 и продолжает неуклонно расти. Для решения задач атомной отрасли до конца 2022 г. планируется нанять еще свыше 1200 ИТ-специалистов.

«Деятельность “Гринатома” охватывает сразу несколько областей: управление персоналом, бухгалтерский и налоговый учет, документационное обеспечение и другие. Однако наша основная специализация – это информационные технологии. Начав со статуса общего центра обслуживания “Росатома”, “Гринатом” стал ведущим ИТ-интегратором атомной отрасли и основным драйвером цифровой трансформации госкорпорации. Перед нами стоят амбициозные задачи по обеспечению технологического суверенитета госкорпорации, и мы готовы к вызовам нового времени», – отметил генеральный директор АО «Гринатом» Михаил Ермолаев.