Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов

Объединение системных интеграторов Ramax Group и VK Цифровые технологии, разработчик продуктов и сервисов для цифрового развития бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Совместное предложение для повышения эффективности процессов крупных и средних компаний с помощью технологии Process Mining, налогового мониторинга и инструментов по ускорению работы с данными позволит увеличить темп цифровизации клиентов. Об этом CNews сообщили представители Ramax.

«Продукты и сервисы “VK Цифровые технологии” позволяют повышать эффективность процессов и осуществлять цифровую трансформацию бизнесу, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. – Сотрудничество открывает для нас возможности применения технологии вендора в проектах по цифровизации ключевых бизнес-процессов клиентов и обеспечения эффективного и конкурентноспособного бизнеса российских предприятий».

Речь идет о трех продуктах, каждый из которых не только представляет собой зрелое и апробированное заказчиками решение, но и подкреплено экспертизой и проектным опытом партнеров – VK Tax Compliance, VK Process Mining и платформе для масштабируемых in-memory вычислений Tarantool.

VK Tax Compliance предназначен для автоматизированного управления налоговыми данными. В основе – универсальная модель данных на базе стандартного файла налогового контроля. Система легко внедряется и масштабируется в короткие сроки.

VK Process Mining, в свою очередь, первая в России платформа уровня Enterprise для оптимизации бизнес‑процессов в режиме реального времени.

Tarantool – быстрая и масштабируемая платформа in memory вычислений с гибкой схемой данных для эффективного создания высоконагруженных приложений, способная обрабатывать до 1 млн запросов в секунду в оперативной памяти на одном ядре центрального процессора. Платформа Tarantool известна на рынке высоким уровнем производительности и надежности, и успешно используется в различных инфраструктурных и связанных с Big Data и Machine Learning проектах.

«В лице Ramax Group мы видим квалифицированного и надежного партнера, – отметил Андрей Черненко, директор B2G платформенных сервисов «VK Цифровые технологии». – Компания первой в России создала Центр компетенций технологии Process Mining и имеет уникальную экспертизу на рынке не только в этой области, но и в области налогового мониторинга. Наши партнеры имеют богатый опыт реализации масштабных внедрений в крупных компаниях таких, как “Аэрофлот”, “М.Видео-Эльдорадо”, «СургутНефтегаз», “Норникель”, АК “АЛРОСА”, ВТБ, Tele2 и др».

В настоящее время партнеры уже имеют совместный опыт реализации проектов в банковской отрасли и промышленности.

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Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватывающее весь спектр потребностей заказчика от разработки стратегии до сопровождения комплексных решений. ГК «Рамакс» работает на российском ИТ-рынке более 25 лет, является крупнейшим ИТ-интегратором в транспортной отрасли России по версии CNews.

VK Tax Compliance — платформа цифрового взаимодействия бизнеса и государства, которая позволяет участникам режима налогового мониторинга выполнять требования налогового законодательства и повышать эффективность управления налоговой функцией. Она является частью глобального решения VK Compliance, которое помогает компаниям соответствовать нормам различных государственных служб.

VK Tax Compliance обеспечивает взаимодействие с любыми учетными системам налогоплательщика, подстраивается под задачи пользователя путем настраиваемой и адаптируемой функциональности. Платформа позволяет стандартизировать учетные процессы и процессы системы внутреннего контроля (СВК) и управления рисками в соответствии с требованиями ФНС России.