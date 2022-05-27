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Сервис по подбору одежды Stylebox привлек 18,1 млн рублей

Сервис по подбору одежды Stylebox привлек 18,1 млн руб. от частного инвестора Дениса Цыпулева.

Команда направит инвестиции на доработку продукта, закупку одежды и маркетинг. Оценка и размер приобретенных долей не раскрываются. Общая выручка сервиса за 9 месяцев — более 7 млн руб.

Stylebox позволяет подобрать гардероб с доставкой на дом. Клиент заполняет анкету, в которой указывает свои параметры и предпочтения по типу и стилю одежды, ценовому сегменту и брендам. Далее команда стилистов анализирует данные и за 10-14 дней собирает индивидуальный бокс из 15-20 вещей и доставляет его на дом. Клиент в течение суток выбирает и покупает только понравившиеся вещи, а остальное возвращает курьеру. Доплачивать за доставку не нужно.

Стоимость услуги — 1,5 тыс. руб. Сервис уже работает в 12 городах России и планирует запуститься еще в 30 городах в 2022 г. Сейчас у сервиса более 400 клиентов.

Основные конкуренты — Freestylo и Marla.Style. В отличие от них, Stylebox решает проблему полной смены гардероба и помогает сэкономить время, нервы и деньги и подбирает максимальное количество вещей.

Ольга Ким, сооснователь сервиса Stylebox, сказала: «Сегодня рынок fashion-сегмента составляет 382 млрд руб. Наш бывший основной конкурент Capsula закрыл доставку, и мы планируем захватить новую свободную нишу и в будущем стать сервисом №1 по подбору и доставке одежды».

Стартап основан в 2021 г. Основатели компании — Ольга и Сергей Ким. Ольга — fashion-блогер с 200 тыс. подписчиков. Сергей — бывший глава Amlab.me и серийный предприниматель.

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