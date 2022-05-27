В «Сбермаркете» назначен директор по продукту в клиентском домене

«Сбермаркет» объявил о назначении Дмитрия Максимова на должность директора по продукту в клиентском домене компании. На этой позиции он будет отвечать за развитие сайта и мобильных приложений компании и улучшение клиентского опыта.

С 2020 г. Максимов возглавлял в «Сбермаркете» направление развития продукта для партнеров-ретейлеров, количество которых на платформе увеличилось за это время с 5 до 130. Были запущены первые дарксторы на базе партнеров-ретейлеров, ряд новых продуктов – самовывоз, передача заказов с внешних витрин, личный кабинет ретейлера с встроенной аналитикой, подключение розничной сети только на сборку или только на доставку. Направление за год выросло до 4 юнитов и 8 самостоятельных команд.

До «Сбермаркета» Максимов работал в компании «Право.ру» руководителем ИТ-проектов, до этого – техническим руководителем ряда проектов и СМИ, разрабатывал стартапы в сфере электронной коммерции.

Развитие продуктового подхода, запуск новых возможностей для клиентов и партнеров – один из главных фокусов компании, который поможет улучшить эффективность компании. В этом году «Сбермаркет» запустил персонализированные сервисы для клиентов на сайте и в мобильном приложении. Они позволяют в несколько раз быстрее выбрать ретейлера и необходимые товары, увидеть количество сэкономленных денег на скидках, воспользоваться услугой самовывоза.

Борис Вольфсон, вице-президент по продукту «Сбермаркета», сказал: «Недавно мы пересмотрели стратегию развития компании, сделав больший акцент на эффективность и выход на прибыльность. Развитие продукта – ключевое направление для осуществления этих целей. Предоставляя лучший сервис для наших клиентов и удобные инструменты для партнеров, мы сможем расти и с точки зрения потребительской привлекательности, и с точки зрения эффективности. Рад, что развитием продукта займется Дмитрий Максимов, эксперт с большим практическим опытом и успешными кейсами в продукте. Здорово, что нам удается закрывать управленческие позиции внутренними кандидатами».