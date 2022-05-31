Konica Minolta и Datareon помогут бизнесу сделать обмен данными эффективнее

Konica Minolta Business Solutions Russia и Datareon заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в сфере решений Enterprise Service Bus и их продвижение среди российских клиентов. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia.

Компания Datareon специализируется на управлении корпоративными данными. Одно из основных направлений ее деятельности – оптимизация и автоматизация управления мастер-данными и нормативно-справочной информацией (MDM). Также компания создает интеграционные ландшафты с помощью сервисной шины предприятия (ESB) и универсальных коннекторов.

Сервисная шина предприятия представляет собой программное обеспечение, позволяющее осуществлять эффективный обмен сообщениями между различными информационными системами по принципу сервис-ориентированной архитектуры. Отличительная особенность решения – способность сосредотачивать обмен сообщениями между различными системами в единой точке. При необходимости в ней можно преобразовать данные или, к примеру, сохранить сообщения.

«Цель нашего сотрудничества – реализация проектов для представителей среднего бизнеса, а также в таких сферах, как производство, торговля, логистика, финансы и образование. Мы видим в компании Datareon надежного партнера, поэтому уверены, что совместная работа будет эффективной и успешной», – сказал Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений Кonica Minolta Business Solutions Russia.

«Наша компания сертифицирована на соответствие стандарту менеджмента качества в сфере консалтинга, касающегося интеграции данных, нормализации и управления данных с последующей автоматизацией. В свою очередь, Konica Minolta много лет занимается оптимизацией бизнес-процессов компаний самой разной специализации. Учитывая нашу экспертизу и обширный опыт, вместе мы сможем предлагать клиентам решения, которые будут для них лучшим вариантом для налаживания обмена данными между информационными системами», – отметил Владимир Рождественский, генеральный директор Datareon.

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ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша» – ИТ-провайдер полного цикла. Предоставляет услуги по управлению различными этапами работы с документами, включая сканирование, распознавание, а также организацию договорного процесса, внедрение электронных архивов и инструментов интеллектуального поиска. В структуре департамента ИТ-решений компании представлены направления: СЭД, КЭДО, OCR, RPA, ESM, ИБ, заказная разработка. Большинство решений, с которыми работает компания, строится на импортонезависимом стеке технологий. По всем направлениям бизнеса применяются продукты, входящие в реестр российского ПО. Также налажены партнерские отношения с ведущими российскими разработчиками в области управления процессов, программных роботов, ЭДО, Service Desk.

ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша» работает в России с 2001 г. Представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, широкая партнерская сеть – во всех регионах. Является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония, который представлен дочерними структурами и дистрибьюторами более чем в 80 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. Объем продаж холдинга в 2021 финансовом году – более $6,7 млрд.