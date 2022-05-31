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«Тинькофф образование» открывает набор на программу обучения бэкенд-разработке

«Тинькофф» объявила об открытии набора в Академию бэкенда — образовательную программу для студентов, которые хотят развить практические навыки в бэкенд-разработке. Продолжительность программы — 2 года, обучение бесплатное.

Основой курса стала учебная программа «Тинькофф образование» в ВШЭ и МФТИ в 2022-2023 учебном году. Слушателями Академии бэкенда могут стать студенты технических факультетов любого вуза в России и Белоруссии.

Занятия будут проходить онлайн, обучение будет занимать от 14 часов в неделю: около четырех часов на лекции с семинарами и около десяти часов на домашние задания. Студенты смогут получить универсальные знания вне зависимости от стека технологий: им будут доступны лекции, разборы реальные кейсов на практических занятиях, домашние задания, в том числе работа с кодом.

Преподаватели и составители программы — ведущие специалисты «Тинькофф».

Для отбора в Академию бэкенда нужно: оставить заявку и рассказать о своем опыте в анкете до 30 июня 2022 г.; пройти контест на знание алгоритмов с 23 до 30 июня 2022 г.; пройти интервью по результатам экзамена и заполненной анкеты.

Электронное письмо о зачислении придет в августе. Обучение начнется в сентябре 2022 г.

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