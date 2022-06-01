Эксперты и члены ассоциации выступили против предложения АКИТ легализовать пиратство

Эксперты и компании, в том числе, входящие в АКИТ, высказавшись против инициативы ассоциации о временной временной или бессрочной отмене уголовной и административной ответственности за нелегальное использование зарубежного ПО.

В пресс-службе компании Wildberries, входящей в ассоциацию АКИТ, сообщили, что не поддерживают инициативу. «Мы являемся одной из крупнейших ИТ-компаний России с собственным большим штатом разработчиков и преимущественно с собственным ПО, – сообщили представители Wildberries. – Полагаем, что в ближайшее время очевидным приоритетом для российских компаний должна стать собственная разработка и использование российского программного обеспечения: наш опыт и опыт многих других местных игроков показывает, что «на длинной дистанции» это позволит добиться большей гибкости, надежности и масштабируемости ИТ-систем».

Ранее ТАСС сообщил о письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в Минцифры с предложением о временной или бессрочной отмене уголовной и административной ответственности за нелегальное использование зарубежного ПО, однако эксперты выступили резко против данного предложения.

К письму также приложен список программ, у которых, по мнению ассоциации, не существует отечественных аналогов. Среди них – Microsoft Office, антивирусная программа McAfee, почтовая система Microsoft Exchange, программа для удаленной работы VMware Horizon и др.

Эксперты и представители ассоциаций российских разработчиков выступили с резкой критикой предложений.

«По всем продуктам, указанным в представленном перечне ПО есть отечественные аналоги, более того, у ряда отечественных компаний отрасли интернет торговли, есть уникальные российские решения, не имеющие аналогов в мире, – сказал директор Центра Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. – АКИТ заявляет, например, что не существует аналогов американского антивируса. Но российские антивирусные продукты “Лаборатории Касперского” известны всему миру. Вместо того, чтобы поддерживать пиратство, коллегам было бы разумно внимательнее анализировать рынок отечественных решений и сфокусировать усилия на реальном импортозамещении».

«Подобную инициативу целесообразно называть диверсией, так как она направлена на подрыв всех усилий Правительства Рjccbb по формированию технологической независимости нашей страны, – отметил Дмитрий Комиссаров, основатель, директор по развитию и разработке «МойОфис». – Говорить об отсутствии в России альтернатив иностранного ПО абсурдно. Сегодня в нашей стране идут масштабные проекты интеграции отечественного ПО во всех отраслях экономики. Ряд крупнейших компаний завершил переход и успешно работает на отечественных решениях. Реестр отечественного ПО насчитывает более 13,5 тыс. продуктов от 4000 производителей»

«Невозможно пиратить иностранное и не навредить своим разработчикам, интеграторам, производителям оборудования, – отметил Николай Комлев, директор ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики. – Зачем покупать “МойОфис” или “1С: ERP”, если смогу легально пользоваться взломанными американскими аналогами? Россия столько лет положила на построение цивилизованной экономики, что даже не понимаю, как могла кому-то прийти в голову такая идея. АПКИТ и Совет ТПП РФ по цифре категорически против компьютерного пиратства и попыток его легализации».

Вместе с тем, отнюдь не все компании, входящие в ассоциацию АКИТ, поддерживают предложение о легализации пиратства.

Ранее Минцифры России сообщало, что не поддерживает предложения по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта.