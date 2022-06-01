«Инфосистемы джет» подвела итоги 2021 года

ИТ-компания «Инфосистемы джет» вновь показала рост: выручка за 2021 год достигла 36,9 млрд руб., что на 18% выше показателя предыдущего периода. Положительную динамику продемонстрировали все ключевые направления деятельности компании: от ИТ-инфраструктуры и сервиса до информационной безопасности, разработки и консалтинга. Доля ИТ-услуг превысила 60% от оборота. Всего за год в «Инфосистемы джет» запустили более 2 тыс. проектов.

Компания стала лидером рейтинга крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics), реализовав ряд крупных проектов в этом направлении. Наиболее масштабным стало создание дата-центра площадью 4 тыс. кв. м для крупной финансовой группы. Новый ЦОД с загрузкой в более 350 стоек повысил доступность ИТ-сервисов и оптимизировал стоимость владения вычислительными мощностями. В дальнейшем планируется увеличить количество стоек, что позволит адаптировать ИТ-инфраструктуру к росту бизнеса.

В 2021 г. компания в пятый раз возглавила рейтинг IDC поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга в России. Сейчас на обслуживании у сервисного центра находятся уже более 500 крупных российских компаний. Объем услуг технической поддержки, сервиса и аутсорсинга продолжает расти из года в год: обеспокоенные рисками, возникшими в ИТ-индустрии в последние несколько лет, компании обращаются к этим услугам как к гарантии обеспечения непрерывности бизнеса. Существенный рост показали также услуги, которые связаны с поддержкой Open Source решений и контейнерной инфраструктуры, создаваемой по принципам DevOps. Свободный софт интенсивно проникает в Enterprise: у 90% заказчиков «Инфосистемы джет» есть как минимум один продукт с открытым исходным кодом, у 55% их может быть более пяти.

Выручка направления сетевых технологий превысила показатели 2020 г. на 46%. Драйверами роста стали топливно-энергетические и телекоммуникационные компании, которые внедряли с помощью «Инфосистемы джет» операторские решения и унифицированные коммуникации. Так, были реализованы несколько проектов по оснащению офисов крупных компаний на территории Москва-Сити. В одном из них заказчику требовался современный технологичный офис для бесшовной коммуникации с контрагентами и партнерами по всему миру. Специалисты «Инфосистемы джет» оснастили переговорные и рабочие кабинеты современным мультимедиа и системами видеоконференцсвязи, лаконично интегрировав оборудование в нестандартный и сложный дизайн помещений.

Направление ИТ-инфраструктуры продемонстрировало рост в 33,5% в первую очередь за счет сегмента услуг по созданию частных облаков и внедрению платформ для управления контейнерами как основы микросервисных приложений. Также ситуация на рынке повлияла на активизацию спроса на услуги по облачному консалтингу, аудиту ИТ-инфраструктуры и разработке стратегии ее развития. Лидирующие позиции по темпам роста демонстрировали технологические направления на базе Open Source.

В течение года компания реализовала ряд значимых проектов в сфере ИТ-инфраструктуры, среди которых — построение частного облака для Росбанка. С его помощью банк ускорил вывод на рынок новых сервисов и снизил затраты на эксплуатацию ИТ. Для крупного облачного провайдера Sbercloud инженеры «Инфосистемы джет» создали первый в России автоматизированный сервис развертывания кластеров вендорской платформы управления контейнерами. До этого подобную автоматизацию можно было встретить только у нескольких гиперскейлеров мирового уровня. В компании «Вымпелком» на Open Source технологиях была построена централизованная система мониторинга. Теперь оператор может отслеживать состояние компонентов ИТ-инфраструктуры и, что особенно важно, — его влияние на качество сервисов, оказываемых абонентам.

В информационной безопасности выручка увеличилась на 28%. Лучшие результаты показали такие направления, как построение SOC, DevSecOps, WAF, контроль привилегированных пользователей (Privileged Access Management), аутсорсинговые услуги центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT. В два раза выросла выручка по направлению антифрода, включая проекты внедрения Jet Detective — собственного решения «Инфосистемы джет» для противодействия мошенничеству.

В конце 2021 г. состоялся запуск платформы для тренировок ИБ-специалистов Jet CyberCamp. На ее базе в 2022 г. уже прошла серия тренировок сотрудников крупных российских компаний в 10 городах России. Платформа объединяет широкий набор средств защиты и множество сценариев тренировок, в том числе сценарии с использованием только российских решений. В качестве инструкторов Jet CyberCamp выступают эксперты-практики «Инфосистемы джет» с большим опытом и международными сертификатами по ИБ.

Выручка в направлении программной разработки выросла по отношению к предыдущему году в 1,5 раза. Компании удалось расширить пул заказчиков и реализовать крупные проекты в разных отраслях. В 2021 г. «Инфосистемы джет» завершила масштабный государственный проект по развитию и экспертной поддержке национальной информационной системы, насчитывающей около 50 тыс. пользователей во всех регионах России.

Двукратный рост продемонстрировало направление машинного обучения. Во многих проектах искусственный интеллект используется для оптимизации всё большего числа процессов. Кроме того, технология активно применяется для создания и внедрения рекомендательных систем в сельскохозяйственном секторе и промышленности. Например, эксперты «Инфосистемы джет» разработали рекомендательный сервис для оптимального расхода электроэнергии и энергоносителей, ряд решений для оптимизации состава сплава металлов и прогнозно-рекомендательные сервисы для планирования уборки урожая.

В сфере обработки данных лидировало построение платформ данных, в частности, озер данных и информационных систем управления (MIS-систем, Management Information System). Максимальный интерес к внедрению технологий хранения и работы с данными в прошлом году проявляли промышленные и финансовые организации. Специалисты ИТ-компании продолжили масштабный проект по развитию озера данных в российском банке. Хранилище, созданное совместно с внутренним ИТ-подразделением, позволило объединить информацию в неизменном виде из всех внутренних источников компании и обогатить ее данными из внешних сервисов.

В 2021 г. «Инфосистемы джет» открыла новое направление — консалтинг в области ИТ-трансформации и цифровизации. В его рамках эксперты работают над трансформационными стратегиями для банков, компаний сферы энергетики и государственных заказчиков. За отчетный период увеличилось число проектов по внедрению и сопровождению CRM-систем, информационных систем для автоматизации омниканальных контакт-центров и общих центров обслуживания клиентов. Особенностью прошлого года стала возросшая активность в этом направлении страховых и телекоммуникационных компаний.

«Мы продолжим точно и гибко следовать за меняющимися потребностями рынка и заказчиков. В наших ближайших планах — дальнейшее развитие направлений, в которых компания сильна и которые сегодня находятся на пике спроса. Это информационная безопасность, облачные услуги и контейнерные технологии, решения Open Source и ИТ-аутсорсинг, — отметил Владимир Елисеев, генеральный директор «Инфосистемы джет». — Также мы намерены наращивать экспертизу в тех направлениях, которые помогут нашим заказчикам быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям. Мы уже создали подразделение, которое тестирует и внедряет российские решения, а также усиливаем блок разработки и развития собственных продуктов».