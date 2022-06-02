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Delta Computers выступит генеральным партнером форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Delta Computers, российский разработчик ИТ-оборудования, ПО и МПО, впервые примет участие в крупнейшем ИТ-форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который состоится в Москве 7 июня 2022 г. Компания выступит в качестве генерального партнера конференции, организованной при поддержке Минцифры России, в ходе которой ИТ-эксперты из разных отраслей российской экономики обсудят перспективы применения новейших технологий. Ключевой темой предстоящей встречи станет практика решения сложных задач цифровизации в текущих условиях.

В рамках форума Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers, представит доклад на тему: «Переход на отечественные решения для ИТ-инфраструктуры». Он расскажет о текущих возможностях российского ИТ-оборудования и о возможностях импортозамещения. Delta Computers, входящая в состав консорциума OCP (Open Compute Project), воплощает идею создания конкурентоспособного отечественного оборудования – высокотехнологичного и соответствующего международным требованиям. Компания производит серверные шасси, серверы системы хранения данных и персональные системы. показатели эффективности и отказоустойчивости которых позволяют лидировать в быстро меняющейся среде. Производственная площадка Delta Computers объединяет разработчиков серверного оборудования и микроконтроллерного программного обеспечения.

Важно отметить, что в мае 2022 г. Delta Computers объявила о запуске партнерской программы, с помощью которой компании могут расширять свой бизнес, получать оптимальные условия и проводить совместные мероприятия с вендором.

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