CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интеграция
|

Globus IT запустила новый юнит — Globus Consulting

Компания Globus IT запустила новый юнит — Globus Consulting, в задачи которого входит всестороннее изучение вопросов, связанных с повышением эффективности цифровых сервисов с помощью анализа пользовательского опыта. Об этом CNews сообщили представители Globus IT.

Ключевые компетенции нового юнита: быстрая проверка продуктовых гипотез на действующих пользователях; поиск лучших практик за счет глубокой насмотренности в digital; комплексные юзабилити-тесты с любыми группами пользователей; построение CJM, аудит бизнес-процессов и пользовательских путей; работа с метриками бизнеса (клиенты, продажи, удержание, NPS); обучение продуктовых команд в UX и CX.

Сотрудники Globus Consulting имеют 20-летний опыт в digital-, UX- и CX-исследованиях, работали с такими клиентами, как ФНС, ВТБ, «Альфа-банк», «Азбука вкуса», «Яндекс», Сбербанк, Tele2, Netflix, МТС, Paypal, Qiwi и с десятком других крупных корпоративных брендов.

Возглавил юнит Василий Ефанов, имеющий опыт работы в крупнейших аналитических агентствах и дизайн-студиях на должности аккаунт-директора. Во время работы Василий организовывал и проводил сложные UX/CX исследования, занимался digital-консалтингом.

«Качественные исследования особенно актуальны во время экономических перемен и распределения сил на рынке новыми игроками, — сказал Василий Ефанов. — Для того чтобы не отставать от конкурентов и повышать эффективность процессов и бизнес-показателей, требуется тщательно продумать позиционирование на рынке, следить за законодательными изменениями и быть готовым к преобразованиям устоявшихся бизнес-моделей. Для этого наше подразделение инициирует исследования интерфейсов и пользовательского опыта, позволяющие оперативно отслеживать ключевые события и перемены на рынке.

***

Globus IT — российский интегратор и лидер в разработке сложных корпоративных систем, приложений, ИТ-продуктов полного цикла. В портфеле компании более 350 проектов для крупнейших финансовых, страховых, телекоммуникационных, логистических, медицинских и ИТ-компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт российского ПО упадет в разы. Разработчики лишатся 300 млрд руб. в год

Госкомпании обяжут удвоить расходы на ИТ

Попав под санкции, основатель IBS отдал компанию сотрудникам

Ozon придумал, как спастись от дефолта

Hewlett Packard Enterprise полностью сворачивает бизнес в России

Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще