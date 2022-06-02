Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств»

Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств»

Дата: 21 июня 2022 г. (вт.), с 10:00 до 14:00.

Формат: конференция, офлайн

Место проведения: Москва, Зубовский бульвар, д. 4, МИА «Россия сегодня»

Приглашаем принять участие в практической конференции «Опыт цифровой трансформации отечественных производств», которая состоится 21 июня 2022 г. в МИА «Россия сегодня» (г. Москва).

Для кого: для директоров и руководителей служб и направлений предприятий с дискретным производством.

Организаторы: компании «СиСофт Девелопмент» и «Нанософт» при поддержке представителей ведущих предприятий в области дискретных производств.

Конференция проводится в рамках инициативы по поддержке передовых отечественных ИТ-технологий.

Участники конференции ознакомятся с реальным опытом использования отечественного ПО при цифровизации промышленных предприятий. Представители организаций-заказчиков и разработчиков программного обеспечения расскажут о направлениях развития PLM, MES, IIoT, EAM, а также о том, как без ущерба и рисков перейти с зарубежных решений на российские.

В рамках конференции будет представлено разработанное компанией «СиСофт Разработка» при участии Минпромторга России решение IndustriCS 4.0 – отечественная цифровая платформа нового поколения для управления производствами различных отраслей.

Основные темы конференции:

• Управление стадиями жизненного цикла изделия (PLM)

• Управление производственными процессами (MES)

• Техническое обслуживание и ремонт (EAM)

• Применение технологий IIoT для повышения эффективности управления производствами

• Импортозамещение PLM, MES и ERP

• Практические сессии (начало работы в 15:30)

Технологическая выставка позволит получить консультации профессионалов, увидеть живую демонстрацию готовых решений: TechnologiCS, IndustriCS 4.0, CADLib, nanoCAD Механика, ReClouds, NSR NormaCS Specification.

Программа конференции*

Практическая сессия*

* В программе возможны изменения.

Координатор конференции: Юлия Кузина, менеджер по маркетингу компании «Нанософт». +7 (916) 662-26-61, kuzina@nanosoft.pro

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«СиСофт Девелопмент» (ранее – Consistent Software) – российский разработчик инженерного программного обеспечения и технологий САПР, PLM, MES, IIoT, EAM, BIM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования с многолетним опытом работы на рынке. Компания создает уникальные решения для управления инженерными данными в соответствии c российскими нормами и стандартами.

«Нанософт» – разработчик и дистрибьютор специализированного программного обеспечения. Компания не только обеспечивает комплекс логистических сервисов, но и осуществляет весь спектр value-added дистрибуции: вывод продукта на рынок, подготовку и обучение партнеров, клиентский и партнерский маркетинг. С 2021 года продвижение и продажу решений на базе Платформы nanoCAD осуществляет 100% дочерняя компания «Нанософт разработка», ведущий разработчик программного обеспечения в области САПР, BIM и систем документооборота.

«СиСофт Разработка» является разработчиком специализированного программного обеспечения, предназначенного для управления производственными предприятиями, инженерного анализа, промышленного и гражданского строительства. Внесена в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Входит в Группу компаний «СиСофт».