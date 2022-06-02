Softline и Comindware объединяют усилия по цифровизации российского бизнеса

Softline и Comindware объявляют о начале сотрудничества. Компании объединят усилия в реализации проектов внедрения ПО классов BPM, CRM, SRM, СЭД на российской Low-code платформе. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Comindware предоставляет современную Low-code платформу для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы — Comindware Business Application Platform. Продукт входит в реестр отечественного ПО, базируется на СУБД российского происхождения и помогает решать задачи автоматизации любого масштаба.

Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, работающий на рынках Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и Африки. Теперь клиенты Softline получат все преимущества использования гибких Low-code решений для управления сквозными кросс-функциональными бизнес-процессами, автоматизации функциональных подразделений и оркестрации связей между ИТ-системами и людьми. Это поможет радикально увеличить прозрачность и эффективность операционной деятельности предприятия, упростить взаимодействие всех участников, а также заложить надежную отечественную основу цифровой трансформации предприятия.

«Мы видим хорошие перспективы сотрудничества с Softline и с нетерпением ждем развития нашего партнерства. Команда Comindware прилагает максимум усилий для создания и развития действительно удобной для бизнеса Low-code платформы, превосходящей зарубежные аналоги. Уверены, что, объединив наши технологии с опытом Softline и их пониманием бизнес-потребностей, мы сможем помочь российским предприятиям сохранить непрерывность процессов, существенно увеличить эффективность работы, снизить операционные затраты и добиться успеха на пути цифровой трансформации предприятия», — отметил Максим Цыпляев, президент Comindware.

«Использование Low-code платформы в качестве основы для цифровизации — это хорошая возможность автоматизировать бизнес-процессы и поддержать цифровую трансформацию российских компаний. Comindware является одним из лучших представителей таких решений на рынке, так как в основу продукта положены передовые принципы работы, которые выделяют продукт на фоне других решений и позволяют дать заказчику максимальную эффективность. Аналитик, зная, как устроена конкретная организация, сможет описать определенные бизнес-процессы даже без привлечения программистов. Это экономит время клиенту: его разработчикам, аналитикам и другим специалистам», — сказал Илья Панкратов, директор департамента бизнес-консалтинга Softline.

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Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году ее оборот достиг $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.

Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, современной low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 до 2021 гг. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.