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Товары и услуги от «билайна» появились на Wildberries

«билайн» заключил соглашение с Wildberries. Для покупателей маркетплейса доступны товары и услуги, представленные в интернет-магазине «билайна», включая новинки среди смартфонов, а также аксессуары.

«билайн» стал первым среди крупных российских операторов связи, кто открыл свой магазин с электроникой на Wildberries.

Среди товаров, которыми пополнился каталог Wildberries, смартфоны известных брендов: Xiaomi, Samsung, Nokia, ZTE, Apple и так далее.

Это уже не первый маркетплейс, где представлен «билайн». Так, товары и услуги, представленные в интернет-магазине оператора, уже есть и в других онлайн-ритейлерах.

Вадим Деревцов, руководитель по развитию платформ электронной коммерции:«Выход на Wildberries — серьезный шаг к укреплению позиций билайна в сфере интернет-торговли. Предполагаем, что партнерство с крупнейшим в России маркетплейсом откроет для наших клиентов новые возможности по приобретению товаров билайна через Wildberries».

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