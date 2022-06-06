ТПУ запускает второй сезон бесплатных летних школ по робототехнике и ИТ для российских студентов

Летом в Томском политехническом университете стартует второй сезон школ по ИТ и робототехнике для студентов и выпускников российских вузов. Эксперты ТПУ и спикеры компаний расскажут о технологиях искусственного интеллекта в медицине, разработке интернет-приложений, цифровых двойниках и многом другом. Участники школ также смогут научиться управлять роботом удаленно и принять участие в онлайн-гонке роботов. Первая летняя школа стартует 20 июня. Программа школ представлена на сайте, там же можно зарегистрироваться для участия.

Всего летних школ будет три — по робототехнике, автоматизации, метрологии и дизайну, по цифровым технологиям в инженерии здоровья и ИТ-школа. Занятия будут бесплатными и пройдут в онлайн формате.

Длительность каждой школы — пять дней. Принять участие в них смогут студенты, абитуриенты и молодые ученые. Программа образовательных интенсивов включает в себя серию онлайн-лекций от преподавателей Томского политеха и приглашенных экспертов, дискуссии и практические занятия. Слушатели, выполнившие 80% заданий школы, получат дополнительные 10 баллов при поступлении в магистратуру Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ и удостоверение о повышении квалификации.

Так, работа первой школы, которая пройдет с 20 по 24 июня, будет разделена на четыре направления, охватывающие актуальные вопросы автоматизации производства: интернет вещей и цифровое производство, системы промышленной безопасности, управление робототехническими комплексами и мехатронными системами и автоматизация измерений и контроля. Участники школы также смогут научиться управлять роботом удаленно и принять участие в онлайн гонке роботов.

Летняя школа по цифровым технологиям в инженерии здоровья пройдет с 27 июня по 1 июля. Студенты и ученые смогут послушать лекции и принять участие в проектном интенсиве по искусственному интеллекту в медицине и здравоохранении, цифровых двойниках и жизненном цикле медицинских технологий. Среди приглашенных спикеров — директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова, генеральный директор группы компаний «Центр корпоративной медицины» Сергей Антипов, представители «Росатома», «Сбера» и других компаний.

Участники третьей школы смогут послушать лекции от представителей крупных ИТ-компаний и ученых ТПУ о машинном обучении, больших данных (big data) в финансовых технологиях, разработке интернет-приложений и виртуальной реальности. Школа стартует с 4 по 8 июля.