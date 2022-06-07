CompTek объявляет о начале сотрудничества с компанией Fanvil

CompTek (входит в группу «Ланит») сообщает о заключении дистрибуторского соглашения с производителем оборудования и решений для IP-коммуникаций – компанией Fanvil. CompTek будет продвигать решения и оборудование вендора через свою партнерскую сеть.

Расширение продуктового портфеля CompTek стало логичным шагом в современных условиях. В последнее время на корпоративном телекоммуникационном рынке значительно вырос спрос на решения в доступной ценовой категории от производителей, подтвердивших свою надежность и готовность сотрудничать. Интеграторам необходимо реализовывать долгосрочные проекты, вписываясь в бюджеты заказчиков, не теряя при этом ни в функционале, ни в качестве решений.

«Для нас всегда было важно предлагать высокотехнологичные решения, осуществляя value add, - сказал Игорь Чиж, руководитель направления VoIP. - Имея в портфеле продуктовые линейки Fanvil, мы сможем расширить этот бизнес в более экономичном ценовом сегменте, что поможет нашим партнерам получить конкурентное преимущество, используя недорогие, но функциональные и надежные VoIP- и видеотелефоны Fanvil вместе с уже предлагаемыми нами IP-PBX, VoIP- шлюзами и SBC других производителей».

«Новый дистрибутор - это окно возможностей. Мы рады, что теперь на рынке России нашу продукцию будет представлять такая компания, как CompTek. Fanvil разрабатывает и производит решения в области аудио- и видеотелефонии, а также устройства мира IoT. В сочетании с великолепным уровнем технических компетенций, удобным сервисом, быстрыми условиями доставки и другими преимуществами CompTek мы уверены, что завоюем сердца новых интеграторов, государственных заказчиков и других клиентов в самые короткие сроки», - отметил маркетинг-менеджер Fanvil в России и СНГ Григорий Лямин.

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Компания основана в 1989 г. CompTek специализируется на дистрибуции продуктов и решений компаний телекоммуникационной отрасли: Cisco, Avaya, CommScope, Dell Technologies, LifeSize, F5 Networks, Fujitsu и ряда других. Партнеры компании - операторы, системные интеграторы и разработчики программного обеспечения.

«Ланит» - «Лаборатория новых информационных технологий» — многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда Ланит – более 12 тыс. человек.