Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 2 июня 2022 г. издало приказ об утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70139-2022 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Классификация».

Приказом №445-ст от 2 июня 2022 г. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт ГОСТ Р в области центров обработки данных (ЦОД). Новый, третий в серии ГОСТ Р «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Классификация» получил номер ГОСТ Р 70139-2022. Разработчиком стандарта является Ассоциация участников отрасли ЦОД, сам стандарт закреплен за техническим комитетом по стандартизации №120 «Центры обработки данных» (ТК120). Стандарт вводится в действие 1 сентября 2022 г.

Утвержденный национальный стандарт ориентирован на формирование полного перечня значимых показателей, характеризующих требования к инженерной инфраструктуре ЦОД (далее — ИИ ЦОД), а также определение на их основе классов ИИ ЦОД, удовлетворяющих типовым потребностям при размещении государственных информационных систем и классов ИИ ЦОД для систем прочих заказчиков.

В стандарте применяются термины и определения, используемые в отрасли ЦОД, равно как и термины из смежных областей, включая информационно-технологическую инфраструктуру, управление ИТ-услугами и других. Отдельные, не нашедшие формального отражения в других стандартах термины определены непосредственно в проекте национального стандарта.

Изложенные в стандарте подходы и наборы показателей могут быть использованы для формирования собственной системы классификации ИИ ЦОД в зависимости от конкретных потребностей пользователя стандарта. При этом ходе формировании классов следует придерживаться баланса требований к различным показателям, для исключения неоправданного завышения требований к отдельным показателям без соответствующего изменения требований к другим.

Примененный при разработке стандарта подход учитывает все значимые стороны функционирования ИИ ЦОД и обеспечивающих это функционирование элементов, что отличает его от подобных стандартов для смежных областей.

«Новый национальный стандарт носит не только прикладной, но и методологический характер. Стандарт может применяться участниками отрасли ЦОД для решения разных задач, в том числе для формирования требований к объектам, оценки существующих объектов, а также – в качестве основы для разработки новых стандартов и методических документов, ориентированных на отдельные группы обозначенных в нем показателей ЦОД», — сказал Заурбек Алехин, председатель ТК 120 «Центры обработки данных» при Росстандарте.

Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД, отметил: «Я рад, что ответственный проект, в котором принимало участие более 15 экспертов из более чем десятка компаний отрасли ЦОД получил свое логическое завершение. Принципиально важно, что ассоциация ведет свою деятельность в области стандартизации ЦОД в строгом соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании» в области регулирования и подтверждения соответствия, в том числе в части классификации центров обработки данных».

Ассоциация считает, что новый стандарт является мощным методическим инструментом и будет способствовать развитию отечественной и международной отрасли ЦОД.

«Солидный срок разработки и обсуждения стандарта классификации – почти 4 года – это не показатель мнительности разработчиков стандарта, а свидетельство тщательного отношения к разработке нормативов, которые будут оказывать влияние на всю отрасль ЦОД: коллективная работа большой группы предметных экспертов над формированием коллекции показателей ЦОД была продолжена серьезными аналитическим усилиями по формированию классификации ЦОД на базе сформированной коллекции более 200 показателей, а сконструированная классификация ЦОД была апробирована на реальных, работающих центрах обработки данных, что позволило внести уточнения в подход к классификации и убедиться в ее применимости», — сказал Дмитрий Басистый, ответственный секретарь ТК 120 «Центры обработки данных» при Росстандарте.

Работа по стандартизации отрасли ЦОД, которая является одной из ключевых миссий ассоциации, продолжается. Уже в скором времени, отраслевому сообществу будет представлен очередной стандарт в области ЦОД.