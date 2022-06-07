Вице-премьер Чернышенко: За 1,5 года количество аккредитованных отечественных ИТ-компаний выросло в 7 раз

Благодаря мерам поддержки и инструментам нацпрограммы «Цифровая экономика» количество аккредитованных отечественных ИТ-компаний с начала 2021 г. выросло в 7 раз. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году по поручению Президента России Владимира Путина были запущены 62 меры поддержки ИТ-отрасли. В этом году по указу главы государства был разработан план поддержки индустрии в условиях внешнего санкционного давления.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу до 1 августа подготовить еще дополнительные меры поддержки для внедрения российских ИТ-продуктов и программно-аппаратных комплексов. Это очень правильное решение – эффект от таких мер для нас очевиден. Как пример, благодаря господдержке за 1,5 года количество аккредитованных отечественных ИТ-компаний выросло в 7 раз. Если на начало 2021 г. их было чуть больше 4 тыс., то на конец года уже 14 тыс. В настоящий момент в реестре числится около 28 тыс. организаций ИТ- индустрии. По итогам прошлого года увеличились также их доходы и уровень заработной платы сотрудников», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2021 г. 57 проектов российских ИТ-компаний получили гранты на общую сумму 4,1 млрд руб., 73 проекта воспользовались льготными кредитами на сумму 49,5 млрд руб.