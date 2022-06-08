Гендиректор «Брейнисофт» выступила на конференции «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров»

7 июня 2022 года генеральный директор «Брейнисофт» Галина Бахметьева выступила с темой «Популярные кейсы финансовых инструментов для физических лиц» на мероприятии «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров». Поделилась историей успешного и своевременного внедрения новых инструментов в одном очень интересном проекте. Рассказала, как это работает. С какими сложностями пришлось столкнутся в процессе реализации проекта, а также результатами этой истории. И как внедрение новых инструментов позволило клиентам компании успешно пережить непростую ситуацию в пандемию и в нынешних условиях только наращивать обороты.

Компания «Брейнисофт» разработчик программного обеспечения для кредитных организаций и уже более 15 лет специализируется на создании автоматизированных систем для конфигурирования и обработки кредитных продуктов в России и странах ближнего зарубежья: Казахстан, Молдова, Польша, Румыния, Грузия и ОАЭ.

С 2013 года «Брейнисофт» резидент инновационного центра «Сколково». Более 200 внедрений программного обеспечения. На текущий момент в портфеле клиентов компании более 2,5 млн активных заемщиков.