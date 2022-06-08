«Софтлайн аутсорсинг» открыла представительства в Азербайджане и Грузии

Компания «Софтлайн аутсорсинг», провайдер финансовых и кадровых услуг группы компаний Softline, объявила об открытии дочерних компаний в Азербайджанской Республике и Грузии. За экспансию аутсорсингового бизнеса в СНГ отвечает Эрик Ашкенов — управленец с более чем 10-летним опытом в сфере аутсорсинга бизнес-процессов, руководитель «Софтлайн аутсорсинг Казахстан».

На рынках Азербайджана и Грузии «Софтлайн аутсорсинг» продолжит реализацию стратегии, которая помогает бизнесу и государству осуществить цифровую трансформацию. Это ускорит переход крупнейших компаний двух стран на инновационные модели ведения учетных процессов.

Представительствам транснациональных компаний решения «Софтлайн» позволят соответствовать международной стратегии своего бренда, которая в большинстве случаев предусматривает передачу непрофильных функций на аутсорсинг во всех странах присутствия. Небольшим компаниям аутсорсинг позволит избежать создания внутренних бухгалтерских и кадровых служб, которые экономически нецелесообразны для подобных объемов.

Как в России и Казахстане, функционирование аутсорсинга в Азербайджане и Грузии базируется на единой цифровой платформе управления процессами, которая защищена патентом на глобальном уровне. Платформа предусматривает роботизацию всех участков технологической цепочки, оптическое распознавание документов, поддерживает создание клиентских портальных сервисов. Платформа анализирует содержание потоков документов и адресует их конкретным департаментам и исполнителям «Софтлайн аутсорсинг».

Платформа поддерживает хранение документов в соответствии с действующим законодательством всех стран СНГ, а также интегрируется с любыми ERP-системам, такими как «1С», Oracle, SAP. Это сокращает время доступа к конкретным документам и связанным с ними файлам. Платформа облегчает анализ бухгалтерской информации и позволяет взаимодействовать с контролирующими органами.

«Софтлайн аутсорсинг» стартовал с базовым набором сервисов, скоро к нему добавятся новые функции. Мы намерены помогать с открытием и ликвидацией компаний, подготовкой к проверкам государственных органов, а также оказывать юридическую поддержку нашим клиентам в СНГ. Для многих компаний использование наших услуг может стать первым шагом к цифровой трансформации, которая затронет не только второстепенные процессы (HR, бухгалтерия), но и ключевые аспекты деятельности», — сказал глава «Софтлайн аутсорсинг Казахстан» Эрик Ашкенов.