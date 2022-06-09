OCS Distribution возглавила рейтинг крупнейших российских ИТ-компаний по версии CNews

OCS Distribution заняла первое место в рейтинге «100 крупнейших российских ИТ-компаний», опубликованном в издании CNews. Ключевым показателем для ранжирования компаний при составлении сводной таблицы был выбран объем бизнеса. Выручка OCS в 2021 г. составила 261,2 млрд руб., что на 21,6% выше показателя 2020 г. В исследовании был представлен и рейтинг самых операционно-эффективных компаний, в котором OCS также заняла первое место с показателем выручки на человека в 124,4 тыс. руб.

Данный рейтинг был 20, юбилейным. Аналитическое агентство CNews Analytics, автор исследования, подсчитало количество участников первого рейтинга 2001 г., вошедших и в юбилейный рейтинг. Всего таких компаний, активно и успешно работающих на рынке все эти 20 лет, было 21 и OCS Distribution также вошла в их число.

OCS первой начала открывать полнофункциональные офисы в регионах, что позволило оперативно обеспечивать реализацию маркетинговых инициатив вендоров и все виды поддержки партнерам в различных часовых поясах РФ. OCS первой начала развивать технологическую экспертизу, что позволило вендорам дотянуться необходимыми компетенциями до самых далеких регионов России, а дилерам использовать их продукцию в проектах своих заказчиков. OCS находила в разных странах перспективные технологические компании и помогала многим популярным сейчас вендорам выходить на российский рынок, обеспечивая своих партнеров-производителей всем необходимым спектром сервисов.

В 2020 г. OCS первой на рынке объявила одним из своих ключевых приоритетов сервисную парадигму работы с рынком, которую представила как «Дистрибуция как сервис». Теперь любая компания (дилер, вендор или заказчик) может получить от OCS услуги из числа обозначенных на сайте в удобном рубрикаторе – финансовые, производственные, технические, логистические, в области продаж или маркетинга. Два года назад компания запустила производственную площадку площадью 1000 кв. м, на которой выпускает как оборудование под собственным брендом Nerpa, так и под торговыми марками партнеров по их заказам. В 2022 г. системные инженеры OCS спроектировали и представили специалистам индустрии собственный уникальный программно-аппаратный комплекс «ИТ-инфраструктура в коробке» – прототип функционирующей ИТ-инфраструктуры для крупной компании, полностью реализованный на российских продуктах.

OCS Distribution продолжает и дальше развивать сервисы для канала, предлагая помощь во всех аспектах работы своих контрагентов.