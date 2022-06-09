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«СберМедИИ» открыла экспертный центр мониторинга MDDC

Компания «СберМедИИ» открыла на территории Сколковского института науки и технологий (Сколтех) экспертный центр мониторинга Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC).

Экспертный центр мониторинга предназначен для управления и координации работы платформы. Сюда ежедневно поступают данные и статистика из клиник 43 регионов, предварительные заключения, обработанные ИИ, результаты онлайн-верификации от всех врачей-консультантов. Дистанционно с платформой работают более 30 врачей первой и высшей квалификационной категории, в экспертном центре мониторинга четыре врача высшей квалификации координируют работу всех врачей-консультантов MDDC и разбирают наиболее сложные случаи, требующие экспертной оценки.

Медицинский цифровой диагностический центр объединяет более 50 продуктов и решений «СберМедИИ» и партнёров на базе искусственного интеллекта, среди которых умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Лёгких», «КТ Инсульт» и другие. MDDC создан для помощи врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений на основании данных первичного приёма, инструментальной и лабораторной диагностики. На платформе врачи могут получить консультации и помощь по широкому спектру направлений: терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия. Сейчас платформа осуществляет поддержку врача на всех этапах работы: начиная от обработки исследований искусственным интеллектом, заканчивая получением медицинского заключения от врача-консультанта экспертного центра.

С начала года алгоритмами ИИ проанализировано более 400 тыс. инструментальных исследований, на обработку врачам MDDC поступило более 6,5 тыс. исследований.

Александр Кулешов, ректор Сколтеха, сказал: «Экспертный центр мониторинга MDDC – это площадка для получения гибридного медицинского заключения, сочетающая квалификацию врачей и продвинутые технологий искусственного интеллекта. Сегодня такой эффективный подход спасает жизни людей. Например, усовершенствованный алгоритм "КТ Лёгких", который встроен в MDDC, помогает врачам определять рак на ранних стадиях. Это настоящее достижение, позволяющее существенно увеличить шансы на благоприятный прогноз течения заболевания. Открытие экспертного центра мониторинга MDDC на территории Сколковского института науки и технологий – важный шаг, позволяющий внедрить сервисы на базе ИИ в реальную практику врачей по всей стране».

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