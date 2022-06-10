Sitronics Group поднялась в рейтинге крупнейших ИТ-компаний CNews100

В обновленном ежегодном рейтинге CNews крупнейший компаний российская многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group поднялась за год на две позиции, заняв 14 место. Sitronics Group также, по версии CNews Analytics, вошла в число самых эффективных компаний отрасли.

В 2021 г. Sitronics Group начала активно реализовывать новую стратегию –сфокусировалась на разработке собственных решений для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. Продуктовый портфель группы пополнился решениями для цифровизации промышленности на основе видеоаналитики, автоматизации, IoT-систем и программного обеспечения. Также компания запустила разработку и производство собственного ИТ-оборудования.

В прошлом году Sitronics Group приросла новыми направлениями бизнеса – комплексными решениями в сфере цифровизации морской транспортно-логистической отрасли компании Sitronics KT и технологиями производства нано- и микроспутников компании «Спутникс». В сферу деятельности вошли разработки для развития цифровых услуг на основе спутниковых данных.

На результаты деятельности компании значительно повлияло развитие ИТ-услуг в сфере консалтинга, аутсорсинга, технической поддержки и кастомизации программного обеспечения под клиента, а также разработка собственного ПО. Реализация высокотехнологичных цифровых решений и программно-аппаратных комплексов для морской отрасли и судоходства также оказала эффект на рост выручки.

Расширение направлений деятельности и масштаб реализуемых проектов потребовали усиления команды и увеличения численности сотрудников более чем на 50%. Сегодня в группе компаний работает свыше 1,7 тыс. человек.

«Сегодня мы видим, что нами была выбрана верная стратегия, нацеленная на импортозамещение, выпуск собственной линейки ИТ-оборудования и разработку программного обеспечения. В текущей ситуации у отечественных ИТ-компаний появляются возможности занять новые ниши на рынке. Мы видим перспективу для роста своего бизнеса в комплексных и экспертных решениях, которые можем предложить российским предприятиям и заказчикам», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.