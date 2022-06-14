Arenadata и «Ёлва» объявили о старте сотрудничества

Разработчик многофункциональной корпоративной платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Ёлва» заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество поможет усилить позиции компаний на рынке продуктов и сервисов для построения высоконагруженных хранилищ данных и аналитических комплексов.

Партнёры планируют предлагать заказчикам из финансового сектора, сферы производства и образования проверенные современные решения для замещения западного ПО.

Корпоративная платформа Arenadata EDP (Enterprise Data Platform) подходит для построения высоконагруженных хранилищ данных в крупных организациях и реализации проектов в направлении машинного обучения, интернета вещей и искусственного интеллекта. Продукты Arenadata могут замещать многие СУБД крупнейших мировых производителей, а также legacy-решения в современной ИТ-инфраструктуре.

В состав Arenadata EDP входят продукты для построения хранилищ очень большого объёма, для работы с любыми типами и форматами данных; решения для генерации аналитических отчётов в режиме реального времени с использованием информации, хранящейся в плоских витринах, а также продукты для отказоустойчивого обмена данными в высоконагруженных системах организации и полнотекстового поиска данных в режиме реального времени.

«Мы рады, что среди наших технологических партнёров появилась компания Arenadata — разработчик платформы сбора и хранения данных на базе Open Source, — сказала Анна Клёпова, коммерческий директор «Ёлва». — Мы уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и эффективным».

Компания «Ёлва» занимается комплексной автоматизацией бизнеса, а также выполнением проектов по интеграции бизнес-приложений. «Ёлва» предлагает своим заказчикам внедрение, разработку и сопровождение решений на основе хранилищ данных и BI-систем, на платформе «Битрикс24», а также на базе продуктов Microsoft Dynamics 365 и Power Platform.

«Создание технологических альянсов — одно из ключевых направлений развития нашего бизнеса. У компании «Ёлва» очень разносторонний опыт, а также интересный портфель услуг и продуктов. Уверен, что наш новый партнёр усилит позиции Arenadata на рынке, а мы сможем ему предложить проверенный стек надёжных отечественных продуктов для работы с большими данными, — сказал Антон Мартынов, директор по работе с партнёрами Arenadata.