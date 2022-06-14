ГК «Национальные телематические системы» трансформировалась в концерн «Телематика»

Российский разработчик ИТС «Национальные телематические системы» (НТС) объявил о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса. Вместе со структурными изменениями – введением корпоративной системы управления, проведен ребрендинг, который более точно отражает текущую обширную деятельность входящих в состав концерна организаций.

ООО «Национальные телематические системы» было создано в 2015 г. и с момента образования прошло большой путь от формирования небольшого объединения к трансформации в крупный промышленный концерн полного цикла. Были открыты новые стратегические направления на международных рынках и реализован ряд проектов в странах ЕАЭС, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Сегодня концерн «Телематика» объединяет десятки компаний, которые охватывают все этапы разработки и производства продуктов и создания интеллектуальных решений на автомобильном и железнодорожном транспорте. За время работы было реализовано более 1,5 тыс. проектов.

В состав концерна входят высокотехнологичные собственные научно-исследовательские лаборатории, испытательные полигоны, производственные площадки микроэлектронной продукции и оборудования для инфраструктуры умных дорог, центры разработок, интеграционные и сервисные подразделения.

«Под новым брендом компания продолжит внедрение интеллектуальный транспортных систем как в России, так и экспансию на зарубежных рынках. Мы открыты для развития новых направлений и приглашаем участников рынка для партнерского сотрудничества», – отметили в пресс-службе концерна «Телематика».