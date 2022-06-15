Группа «Иннотех» объявляет о назначении Дмитрия Харитонова на должность генерального директора

Группа «Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, объявила об изменениях в руководстве: Дмитрий Харитонов назначен на должность генерального директора. Он сменил на этом посту Игоря Калганова, который возглавил группу «Т1» в мае 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Иннотех».

На новом посту Дмитрий сменил Игоря Калганова, который возглавил группу «Т1» в мае 2022 г. В должности генерального директора «Иннотех» Дмитрий Харитонов сосредоточится на развитии бизнеса как внутри страны, так и на международном рынке. Ключевым направлением деятельности «Иннотех» останется разработка инновационных решений для цифровизации бизнеса, комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, современные финтех-продукты, системы работы с большими данными. В планах компании продолжить развивать партнерские связи со странами региона СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

«Сегодня “Иннотех” известен на российском рынке как одна из крупнейших ИТ-компаний страны, с уверенными показателями роста. Я убежден, что экспертиза и опыт Дмитрия в этой сфере помогут не просто продолжать успешный курс развития “Иннотех”, но и добиться новых высот, выйти на новые рынки, создать революционные разработки. В современным реалиях бизнес как никогда нуждается в инновационных решениях, чтобы своевременно отвечать на запросы клиентов и рыночной конъюнктуры», - сказал Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

«Группа “Иннотех” — это исключительный пример стремительного развития ИТ-компании на российском рынке. Всего за полтора года была проделана огромная работа, и продемонстрированы выдающиеся результаты: команда насчитывает уже более 10 тыс. сотрудников, а выручка за 2021 г. увеличилась в семь раз, - отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор группы «Иннотех». – “Иннотех” уже представил рынку ряд основополагающих продуктов для цифровизации финтех-отрасли, сейчас общий охват пользователей составляет более 15 млн человек. Наша команда продолжит наращивать темп и масштабировать то, что уже сделано. Несомненно, решения “Иннотех” будут востребованы далеко за пределами России и СНГ. Арабский мир, Китай и азиатские рынки сейчас с большим интересом наблюдают за тем, как мы обеспечиваем себе технологический суверенитет. В этом отношении наш опыт уникален, а наши продукты более чем конкурентоспособны на международной арене».

За время своей профессиональной деятельности Дмитрий прошел путь от инженера-программиста до top-менеджера. С октября 2017 г. до недавнего времени являлся управляющим директором по производству программных продуктов в Luxoft, где обеспечивал работу подразделения, численностью более 3000 человек. Дмитрий также занимался организацией и управлением выделенными центрами разработки ПО для лидеров мировых индустрий: GE, Microsoft, Boeing AT&T, Juniper, Avaya, Extreme Networks и других. Высшее техническое образование Дмитрий получил в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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Группа «Иннотех» (входит в группу «Т1») с 2020 г. разрабатывает решения для цифровизации бизнеса. «Иннотех» выстраивает партнерские отношения с ведущими компаниями финансового сектора, предлагая им комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, современные финтех-продукты, системы работы с большими данными.