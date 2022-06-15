Орловская область будет сотрудничать с «Аэромакс»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров компании «Аэромакс» Валерием Шанцевым.

В рамках соглашения стороны будут совместно работать над расширением применения беспилотных авиационных систем в Орловской области для решения государственных и отраслевых задач.

Группа компаний «Аэромакс» разрабатывает и производит гражданские беспилотные воздушные суда самолетного и вертолетного типов, целевые нагрузки, а также оказывает услуги с их применением в лесном и сельском хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и охраны окружающей среды. Компания также развивает цифровые решения для обработки и интеграции геопространственных данных.