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«T1 Cloud» и «Воздушные ворота Северной столицы» подписали меморандум о сотрудничестве

Облачный провайдер «T1 Cloud» подписал меморандум о сотрудничестве с компанией «Воздушные ворота Северной столицы», которая реализует комплексную задачу по реконструкции инфраструктуры аэропорта Пулково и управляет всеми операционными процессами воздушной гавани.

В рамках сотрудничества будет реализован проект по разработке и размещению внутреннего корпоративного ресурса компании «Воздушные ворота Северной столицы» в облаке «Т1 Cloud». Также компанию заинтересовали услуги виртуального дата-центра, резервированный доступ в интернет, программные услуги и услуги резервного копирования виртуальных машин в облаке «Т1 Cloud».

«Аэропорт Пулково продолжает наращивание экоплатформы ИТ, автоматизируя процессы и внедряя инструменты цифровой трансформации. В рамках развития информационных систем аэропорта Пулково мы заинтересованы в установлении партнерских взаимоотношений и сотрудничества с «T1 Cloud», – сказал Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Цель меморандума – установление, продвижение и укрепление долгосрочного сотрудничества «T1 Cloud» и «Воздушных ворот Северной столицы», достижение максимального эффекта для заказчика от взаимодействия в различных областях: системной интеграции, разработки программного обеспечения, облачных сервисов, информационной безопасности, сетевых технологий, инженерной инфраструктуры и центров обработки данных. Я уверен, что сотрудничество с аэропортом Пулково будет взаимовыгодным и будет содействовать развитию отечественных цифровых платформ и отраслевых сервисов, что особенно важно в условиях переориентации рынка на альтернативные решения», – отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор «T1 Cloud».

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