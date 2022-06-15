В Viva-MTS новый генеральный директор

Совет директоров ЗАО «МТС Армения» (Viva-MTS), 100% дочерней компании ПАО «МТС» в Республике Армения, назначил генеральным директором Viva-MTS с 15 июня 2022 г. Армена Аветисяна, ранее занимавшего пост вице-президента по интернету вещей и промышленной автоматизации ПАО «МТС». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Армен Аветисян начал карьеру в отрасли ИТ и телекоммуникаций в 2004 г., возглавляя технические подразделения в крупных телеком- и ИТ-компаниях. Прошел большой путь в МТС. В 2013-2016 гг. руководил филиалом компании МТС в Красноярском крае, с 2016 г. работал директором по региональному развитию МТС. На посту вице-президента по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС, который занял в марте 2021 г., выстроил новое направление бизнеса МТС в индустрии интернета вещей. Окончил факультет банковского дела Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.

Прежний генеральный директор МТС Армения Ральф Йирикян, который возглавлял компанию с момента ее основания в 2004 г., покидает компанию, чтобы сосредоточиться на других бизнес-проектах.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.