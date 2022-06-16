VK и «Россети Центр» будут совместно развивать цифровые решения

VK и «Россети Центр» заключили соглашение о развитии совместных технологических разработок. Соответствующий документ подписали генеральный директор VK Владимир Кириенко и генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка и внедрение цифровых продуктов для энергетического сектора. Компании проработают возможность реализации совместных проектов с использованием технологий VK: сервисов на основе искусственного интеллекта, облачных вычислений и виртуализации ИТ-инфраструктуры, корпоративной социализации, управления большими данными и других.

«В современных реалиях расширение применения отечественных инновационных средств аналитики и обработки данных, без преувеличения, становится вопросом устойчивой работы энергокомплекса. Сотрудничество направлено как на перспективное развитие технологий, так и на их применение уже сегодня», – отметил генеральный директор «Россети Центр», — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Работа VK над инновационными проектами в сотрудничестве с ПАО “Россети Центр” уже приносит реальные результаты в повышении устойчивости работы критически важной инфраструктуры и стабильности ИТ-систем. Мы видим огромный потенциал в запуске нового этапа партнерства, в рамках которого намерены задействовать передовые разработки в практических задачах и усилить взаимодействие в наукоемких проектах», — сказал генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Партнерство предусматривает обмен опытом и совместное тестирование новых технологий и сервисов.