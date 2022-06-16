VK и Татарстан подписали соглашение о цифровизации

VK станет партнером Татарстана по двум основным направлениям: развитию цифровых сервисов и решений в регионе, а также работе в сфере образования и инноваций вместе с Иннополисом. Документ об этом подписали генеральный директор VK Владимир Кириенко и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Команда VK проработает варианты внедрения в республике высокотехнологичных решений, чтобы создавать удобные сервисы для жителей региона. Для этого могут применяться разработки VK в сфере облачных технологий, коммуникационных платформ, решений в области больших данных и искусственного интеллекта.

VK также будет сотрудничать с Иннополисом по вопросам обучения и инноваций. VK и Иннополис смогут создавать совместные образовательные программы для студентов и профессионалов. В рамках сотрудничества партнеры рассмотрят возможность открытия центра разработки VK в Иннополисе.

«Для нас важно наладить тесное взаимодействие с лидерами отечественной ИТ-индустрии, одним из которых является компания VK. В настоящее время ИТ-индустрия республики насчитывает порядка 3 тысяч компаний и более 40 тысяч специалистов», — сказал Рустам Минниханов.

«Татарстан многие годы находится в числе лидеров в России и в Европе по объемам и скорости внедрения технологических решений для бизнеса и для жителей. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с правительством республики по множеству направлений. Расширение нашего взаимодействия в области разработки сервисов, направленных на повышение качества жизни людей и создание перспективных образовательных проектов, позволят региону в кратчайшие сроки не только удовлетворить уже существующие потребности населения в цифровизации процессов, но и создать задел для опережающего развития. Мы рады, что вместе с правительством Татарстана сможем использовать наши разработки и экспертизу, чтобы делать жизнь в республике еще удобнее с помощью цифровых продуктов», — отметил Владимир Кириенко, генеральный директор VK.