«Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие инфраструктуры около 1 млрд рублей

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и администрация Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона. В ходе Петербургского международного экономического форума документ подписали ВРИО губернатора Ярославской области Михаил Евраев и президент ПАО «Вымпелком» Рашид Исмаилов.

Соглашение, действующее до 2027 г., предусматривает использование современных телекоммуникационных технологий для совместной реализации проектов развития цифровой экономики на территории региона. В частности, с использованием возможностей технологий Wi-Fi, М2М, облачных технологий, сервисов информационной безопасности (защита от проникновений и DDoS атак (DDoS атака – способ заблокировать работу сайта путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети.), квалифицированной мобильной электронной подписи, таргетированных смс-рассылок. Кроме того, с помощью технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта «Билайн» может помочь развить транспортную инфраструктуру, анализировать миграцию трудового населения, увеличивать туристическую привлекательность Ярославской области.

Рашид Исмаилов, Президент ПАО «Вымпелком»: «У “Билайн” накоплен внушительный опыт и богатая экспертиза по реализации проектов для государственных органов в различных регионах России. В частности, мы готовы предложить высокотехнологичные решения в сфере облачных технологий, «интернета вещей», сервисов информационной безопасности и многих других для повышения уровня цифровизации и инвестиционной привлекательности региона».

Михаил Евраев, врио губернатора Ярославской области: «Это уже второй миллиард рублей, который компания вкладывает в развитие собственной инфраструктуры и новых технологий в регионе за последние два года. Благодаря этому, в частности, повышается информационная безопасность, что сегодня в условиях санкций и постоянных DDoS-атак на сайт органов власти очень важно. Отмечу, что в прошлом году за счет инвестиций компании была улучшена связь не только в Ярославле, но и в небольших населенных пунктах в 13 районах. Эта работа также будет продолжена».

Директор ярославского отделения ПАО «Вымпелком» Вадим Бирюков: «В Ярославской области “Билайн” не только оператор, но и крупный работодатель. Здесь у нас находится центр обработки данных, обслуживающий абонентов по всей стране. Это, можно сказать, сердце оператора. За счет инвестиций мы планируем продолжить развитие, ЦОДа а также строить новые базовые станции и укреплять уже существующую сеть. Отмечу, что в минувшем 2021 г. мы значительно улучшили связь как в столице региона, так и в небольших деревнях и селах 13 муниципальных районов области. В некоторых населенных пунктах наш интернет на скоростях 4G появился впервые. Кроме того, мы модернизировали сеть сотовой связи на части трассы М8 от Ярославля в сторону Московской области».

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») – телекоммуникационная компания предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.