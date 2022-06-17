Подписано соглашение о создании Евразийского инжинирингового центра беспилотных технологий

Группа компаний «Аэромакс», Российский технологический фонд (РТФ) и фонд «РК-Инвестиции» (инвестиционная платформа фонда «Росконгресс»), подписали соглашение о сотрудничестве.

Целью соглашения является создание Евразийского инжинирингового центра беспилотных технологий. Совместный проект направлен на разработку гражданских беспилотных авиационных систем (БАС), проведение опытно-экспериментальных работ и подготовку к серийному производству.

«Наша компания имеет пятилетний опыт работы в этой сфере и на сегодняшний день выполняет полный цикл работ: проектирование, разработка, производство гражданских беспилотных авиационных систем и оказание услуг с их применением. «Аэромакс» первым среди российских разработчиков создал и успешно испытал БАС грузоподъёмностью до 100 кг. Мы не планируем на этом останавливаться, постоянно работаем над новыми решениями для грузоперевозок. В этом году презентовали SH-750, который способен поднимать в воздух до 300 кг, а также готовится к выпуску беспилотник с грузоподъемностью до 1 тонны», – отметил председатель совета директоров компании «Аэромакс» Валерий Шанцев.

Перспективность беспилотных технологий подчеркнул в своем выступлении председатель совета директоров Российского технологического фонда Вадим Куликов: «Создание подобного центра с одним из лидеров отрасли придаст дополнительный импульс развитию рынка гражданской беспилотной авиации. Амбициозные планы по разработке новых моделей БАС, а также существующая потребность в расширении возможностей и условий их применения, несомненно, будут способствовать развитию технологий высокого уровня интеллектуализации летальных аппаратов, совершенствованию систем авионики и активному внедрению искусственного интеллекта».