«РТК-Солар» и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия для борьбы с киберугрозами

«РТК-Солар» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Документ был подписан в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. Партнерство предполагает организацию технологической связанности продуктов компаний, а также разработку практических рекомендаций по защите государственных информационных систем и критической инфраструктуры, включая обмен данными о актуальных киберугрозах и способах защиты от них. Это поможет оперативно выявлять действия киберпреступников и повысить защищенность российских компаний от компьютерных атак.

Партнеры договорились в дальнейшем развивать свой технологический портфель на базе единых стандартов взаимодействия. Речь идет о создании экосистемы, в которой решения для защиты от кибератак от компаний-участников соглашения, установленные на одном ИТ-периметре, могли бы беспрепятственно обмениваться детализированной информацией об инструментарии и тактиках злоумышленников. При этом крайне важно, чтобы данные с разных технологий защиты максимально эффективно обогащали друг друга не только фактами инцидентов, но и сопутствующей технической информацией – телеметрией. Это позволит из разрозненных инцидентов быстрее и точнее формировать единую картину атаки и обнаруживать действия хакеров в различных элементах сети. Подобное взаимодействие не только повысит скорость реагирования на инциденты, но и станет важным шагом на пути к технологической независимости российских продуктов кибербезопасности.

«Сегодня на фоне драматичного роста кибератак на российские компании только объединение экспертизы и технологий крупнейших игроков рынка позволит эффективно отражать угрозы. Если отечественные вендоры будут разрабатывать решения по кибербезопасности в парадигме единой экосистемы, это может стать драйвером повышения защищённости российских организаций и цифрового суверенитета в целом», – отметил генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

«Мы консолидируем усилия, создавая экосистему из продуктов и сервисов двух компаний. Наши решения смогут обмениваться техническими данными, что позволит заказчикам более оперативно выявлять сложные целевые угрозы в корпоративной и промышленной инфраструктуре, а также реагировать на них и оперативно ликвидировать их последствия. Дополнительный плюс для будущих заказчиков – возможность оптимизировать нагрузку на бюджеты и персонал», – сказал директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Андрей Ефремов.

Помимо объединения усилий для защиты собственных заказчиков, партнеры планируют совместно разрабатывать предложения по дополнению существующей нормативной базы, формировать аналитику по киберугрозам и рекомендации в части ИБ для профессионального сообщества и бизнеса в целом. В частности, планируются разработать ряд стандартов безопасности по защите облачных инфраструктур и центров обработки данных. Эти стандарты могут использоваться как в рамках отдельных проектов цифровой трансформации, так и лечь в основу нормативных или методических документов по обеспечению безопасности всех государственных информационных систем.