Softline и «1С-Битрикс» расширяют партнерство

Softline и «1С-Битрикс» усилят стратегические направления по разработке корпоративных порталов, CRM и web-сайтов. Это поможет российским компаниям провести цифровую трансформацию с использованием локальных решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнеры уже сформировали дорожную карту совместной экспертизы на базе продуктов «1С-Битрикс» до конца 2023 г. Партнерство позволит Softline и «1С-Битрикс» максимально эффективно решать задачи по бизнес-консалтингу и внедрению продуктов «1С-Битрикс» в текущей экономической обстановке.

«Компания Softline и компания “1С-Битрикс” имеют значительный опыт партнерства уже более 10 лет. Совместно нам удалось выполнить интересные проекты, получить уникальный опыт. В дальнейшем мы планируем только усиливать наше сотрудничество, углубляя экспертизу в продуктах и применяя наши наработки для расширения», - отметила Светлана Ермакова, руководитель направления компании Softline.

«Рады приветствовать Softline в сегменте партнеров “1С-Битрикс”, работающих с крупными корпоративными внедрениями. У корпораций и государственных организаций расширяется запрос на использование продуктов “1С-Битрикс” и “Битрикс24”. Опыт и экспертиза Softline поможет усилить нашу работу в этом направлении. Мы с коллегами уже приступили к совместным активностям», - сказал Артем Рябинков, руководитель enterprise-направления «1С-Битрикс».

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«Битрикс24» — российский онлайн-сервис для управления бизнесом.

Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже. 8400 сотрудников компании Softline работают в более чем 60 странах Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и Африки.