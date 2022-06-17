Высшая школа экономики и «1С» подписали соглашение о расширении сотрудничества

НИУ ВШЭ и «1С» в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о расширении сотрудничества в технологических, образовательных, просветительских и информационных сферах.

Соглашение предусматривает укрепление взаимодействия в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон для совершенствования цифровой инфраструктуры НИУ ВШЭ с использованием технологий «1С».

Одним из важных направлений сотрудничества станет развитие образовательных программ по ключевым компетенциям цифровой экономики, таких как «Программная инженерия» на факультете компьютерных наук, «Бизнес-информатика» в Высшей школе бизнеса и других. Также стороны продолжат сотрудничать в рамках деятельности проектного центра «1С» на базе Школы физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

Кроме того, эксперты Высшей школы экономики и фирмы «1С» будут совместно работать над развитием отраслевых компетенций и цифровых решений для автоматизации учреждений высшего образования.

«Для нас сотрудничество с «1С» — это действительно стратегическое направление. Я сегодня участвую только в качестве человека, который фиксирует взаимодействие большого количества людей, специалистов, подразделений и кампусов Высшей школы экономики. У нас действуют две базовых кафедры компании, «1С» входит в Попечительский совет университета, питерского кампуса. У нас есть и новые совместные планы. И для нас очень важно, что мы закрепляем это соглашение институционально и что наши большие команды продолжат свою работу и еще более эффективно будут готовить специалистов для новой экономики нового времени», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

«Мы очень ценим наше давнее партнерство с Высшей школой экономики. Соглашение обобщает уже существующие направления взаимодействия и открывает возможности для новых проектов. Особенно ценным считаем объединение образовательных инициатив и практических задач автоматизации, в том числе, вовлечение студентов в проектную деятельность на благо родного университета», — сказал директор «1С» Борис Нуралиев.