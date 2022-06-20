ИТ-компании оценят эффективность цифровой трансформации бизнеса в России

Ведущие ИТ-компании проведут в России независимое исследование скорости и эффективности цифровой трансформации. Это первая подобная инициатива со стороны разработчиков ПО, которая позволит получить объективные данные о готовности бизнеса активно использовать программные средства для автоматизации внутренних процессов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Инициаторами исследования выступают Российская ассоциация BPM-профессионалов, компании Artezio (входит в группу «Ланит») и Comindware.

Представители российского бизнеса независимо от формы собственности могут принять участие в опросе до 30 июля 2022 г. Полученные ответы позволят достаточно точно определить потребности частных и государственных компаний в средствах автоматизации.

«Исследование — это еще один канал коммуникации с потенциальными заказчиками современных программных решений. Важно понимать, какие инструменты будут востребованы бизнесом в долгосрочной перспективе, а какие отечественные программные решения ожидаются рынком уже сейчас. Изменения, которые уже произошли на рынке ПО в России, могут стимулировать российский ИТ-сектор инвестировать в создание собственных технологий с потенциалом долгосрочного развития», — отметил директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин.

В компании Comindware и ассоциации BPM-профессионалов подчеркивают важность исследования для бизнес-сообщества России.

«Мы полагаем, что результаты исследования будут полезны не только разработчикам, но и бизнесу. Они помогут оценить степень распространения новых технологий, проследить влияние средств автоматизации на повышение конкурентоспособности. В России остается еще много компаний, которые не используют возможности цифровых инструментов. Мы хотим сделать отечественный опыт цифровой трансформации максимально доступным. Благодаря участию в исследовании компании смогут поделиться своими кейсами внедрения новых технологий. Результаты опроса будут открыты для публикации и обсуждения», — сказал руководитель группы цифровых инициатив компании Comindware Антон Ермаков.

Первые итоги исследования будут опубликованы в начале сентября 2022 г.

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Artezio – частная компания, основанная в 2000 г. Специализируется на создании программного обеспечения и оказание консультационных услуг в сфере разработки ПО. С 2005 г. Artezio входит в состав группы компаний «Ланит». Специалистами Artezio выполнено более 1000 проектов для клиентов из России, Западной Европы, Израиля, Японии, США и Канады.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.