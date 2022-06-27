CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Более 100 лекций прочтут в первом открытом лектории «Академии Яндекса»

«Академия Яндекса» впервые проведет открытый лекторий. В его основе — программа традиционных летних школ. Полтора месяца участники будут прокачивать знания по востребованным ИТ-специальностям и пробовать силы в решении сложных бизнес-задач. Преподавать будут топовые эксперты из «Яндекса», которые каждый день работают над развитием продуктов для миллионов людей. Вебинары пройдут с 20 июля по 16 сентября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Программа рассчитана на студентов и начинающих специалистов в области ИТ, менеджмента и маркетинга, однако присоединиться к обучению можно и без базовой подготовки.

Ведущие специалисты «Яндекса» проведут открытые лекции по четырем направлениям: разработка интерфейсов; бэкенд-разработка на Python и Java; мобильная разработка на Android, iOS и Flutter; маркетинг в ИТ и управление проектами и продуктами.

Участников ждут насыщенные теоретические блоки — порой по четыре лекции ежедневно — и практические задания, приближенные к реальным кейсам. На вводной части слушатели узнают, чем занимаются менеджеры проектов и разработчики, разберутся в специфике языков программирования, а также познакомятся с различными направлениями маркетинга.

Затем они перейдут к решению более специфических задач: работе с инструментами аналитики, проведению различных типов тестирования; погрузятся в Unit-экономику и продуктовый дизайн, освоят основы асинхронного программирования и потренируются решать задачи на алгоритмы. Каждый сможет выбрать вебинары из разных блоков и составить свою уникальную программу.

«Участие в лектории — это возможность получить навыки для работы по актуальным ИТ-направлениям, познакомиться с руководителями команд и сотрудниками “Яндекса” и разобраться, какая сфера ближе. Каждый поток летних школ наша команда получает тысячи заявок на обучение. Мы поощряем интерес к ИТ, поэтому решились на открытый формат. В этом году всем желающим будет частично доступна программа Летних школ, которая уже успела себя зарекомендовать, — сказала Марина Максимова, руководитель службы студенческих программ Яндекса. — Пройдя программу, студенты сами выбирают, в каком направлении им развиваться дальше и где потом работать. Мы считаем, что важно не только собрать сильную команду в компании, но и решать более высокоуровневую задачу — развивать всю сферу, возвращая в неё выпускников с глубоким пониманием устройства индустрии».

***

Сезонные школы «Академии Яндекса» — это бесплатные краткосрочные интенсивы по разным ИТ-направлениям: фронтенд-, бэкенд- и мобильная разработка, менеджмент, дизайн. В течение двух месяцев студенты разбирают материал с представителями индустрии, выполняют домашние задания и работают над групповыми проектами. Первую школу запустили в 2011 г. За все время на программах прошли обучение 2000 студентов, а 851 из них стали сотрудниками «Яндекса».

Сезонные школы — это один из проектов «Академии Яндекса». «Академия Яндекса» помогает школьникам и студентам, которые увлекаются технологиями, освоить востребованные ИТ-профессии по программам, разработанным экспертами компании. «Академия» реализует комплексный подход «Яндекса» к ИТ-образованию: от обучения базовым навыкам до самых востребованных сегодня специальностей, и объединяет несколько образовательных проектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У скандально известного российского офисного ПО появилось четыре новых совладельца

Производитель гаджета, расхваленного Путиным, подал на банкротство

США манипулируют иностранными компаниями. Их отлучат от американских полупроводников за поддержку России

«Ростелеком» остановил строительство дата-центров в регионах

Внедрение цифровых технологий в российском госуправлении обойдется в 4,8 миллиарда

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров методологии ЭДО 2022

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Погружные скважинные насосы до 25 000 рублей: хиты продаж

Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки

Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути

Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта
Показать еще