Более 100 лекций прочтут в первом открытом лектории «Академии Яндекса»

«Академия Яндекса» впервые проведет открытый лекторий. В его основе — программа традиционных летних школ. Полтора месяца участники будут прокачивать знания по востребованным ИТ-специальностям и пробовать силы в решении сложных бизнес-задач. Преподавать будут топовые эксперты из «Яндекса», которые каждый день работают над развитием продуктов для миллионов людей. Вебинары пройдут с 20 июля по 16 сентября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Программа рассчитана на студентов и начинающих специалистов в области ИТ, менеджмента и маркетинга, однако присоединиться к обучению можно и без базовой подготовки.

Ведущие специалисты «Яндекса» проведут открытые лекции по четырем направлениям: разработка интерфейсов; бэкенд-разработка на Python и Java; мобильная разработка на Android, iOS и Flutter; маркетинг в ИТ и управление проектами и продуктами.

Участников ждут насыщенные теоретические блоки — порой по четыре лекции ежедневно — и практические задания, приближенные к реальным кейсам. На вводной части слушатели узнают, чем занимаются менеджеры проектов и разработчики, разберутся в специфике языков программирования, а также познакомятся с различными направлениями маркетинга.

Затем они перейдут к решению более специфических задач: работе с инструментами аналитики, проведению различных типов тестирования; погрузятся в Unit-экономику и продуктовый дизайн, освоят основы асинхронного программирования и потренируются решать задачи на алгоритмы. Каждый сможет выбрать вебинары из разных блоков и составить свою уникальную программу.

«Участие в лектории — это возможность получить навыки для работы по актуальным ИТ-направлениям, познакомиться с руководителями команд и сотрудниками “Яндекса” и разобраться, какая сфера ближе. Каждый поток летних школ наша команда получает тысячи заявок на обучение. Мы поощряем интерес к ИТ, поэтому решились на открытый формат. В этом году всем желающим будет частично доступна программа Летних школ, которая уже успела себя зарекомендовать, — сказала Марина Максимова, руководитель службы студенческих программ Яндекса. — Пройдя программу, студенты сами выбирают, в каком направлении им развиваться дальше и где потом работать. Мы считаем, что важно не только собрать сильную команду в компании, но и решать более высокоуровневую задачу — развивать всю сферу, возвращая в неё выпускников с глубоким пониманием устройства индустрии».

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Сезонные школы «Академии Яндекса» — это бесплатные краткосрочные интенсивы по разным ИТ-направлениям: фронтенд-, бэкенд- и мобильная разработка, менеджмент, дизайн. В течение двух месяцев студенты разбирают материал с представителями индустрии, выполняют домашние задания и работают над групповыми проектами. Первую школу запустили в 2011 г. За все время на программах прошли обучение 2000 студентов, а 851 из них стали сотрудниками «Яндекса».

Сезонные школы — это один из проектов «Академии Яндекса». «Академия Яндекса» помогает школьникам и студентам, которые увлекаются технологиями, освоить востребованные ИТ-профессии по программам, разработанным экспертами компании. «Академия» реализует комплексный подход «Яндекса» к ИТ-образованию: от обучения базовым навыкам до самых востребованных сегодня специальностей, и объединяет несколько образовательных проектов.