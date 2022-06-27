ГК «Астра» и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве

ГК «Астра» и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-импортозамещения. Подписантами документа выступили Оксана Крутько, заместитель губернатора региона, и Александр Балихин, заместитель директора по продажам в ЦФО ГК «Астра». Стороны договорились объединить усилия и последовательно проводить политику, направленную на создание, внедрение и развитие российского ПО для социально-экономического роста области. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

ГК «Астра» планирует реализовывать проекты импортозамещения в органах исполнительной власти, медицинских, образовательных и других организациях региона. В частности, уже ведутся переговоры с Юго-Западным государственным университетом о внедрении программ обучения по российским ИТ-продуктам. Также ГК «Астра» готова направить значительные ресурсы на развитие института системной интеграции и тесно сотрудничать с местными ИТ-компаниями, чтобы как можно быстрее обеспечить технологическую независимость организаций и предоставлять им максимально качественный сервис.

Крупные заказчики, для которых особенно важна экспертная поддержка при тестировании и использовании новых технологий, могут воспользоваться преимуществами проекта «Астра консалтинг». Вендор готов проводить для них пилотные проекты, разворачивать демостенды, помогать проектировать инфраструктуры, предоставлять услуги сопровождения на протяжении всей миграции и по ее завершении.

За последние годы ГК «Астра» прошла путь от разработчика ОС до «глобального вендора» и предоставляет заказчикам не просто набор отдельных продуктов, а обширную экосистему совместимых собственных и партнерских решений. Ее основа — это надежная и защищенная серверная ОС Astra Linux, оптимизированная для высоких нагрузок и множества сценариев использования. Вместе с ней компания предлагает средства виртуализации, управления доменом и резервного копирования, программные комплексы для инвентаризации и мониторинга сетей, систему корпоративной почты и другое инфраструктурное ПО. Специалисты вендора располагают обширным инструментарием и методологиями, позволяющими сохранить работоспособность ИТ-систем во время миграции. ПО ГК «Астра» уже несколько лет применяют организации разного масштаба из всех секторов экономики, включая объекты критической информационной инфраструктуры и крупнейшие предприятия.

«Продукты из экосистемы ГК “Астра” закрывают большинство системных задач и обеспечивают защиту ключевых сервисов организаций. Мы придерживается инфраструктурного комплексного подхода: формируем и развиваем отечественный программный стек совместимых решений. Наша цель как разработчика — выстроить работу с предприятиями региона, синхронизировать действия и дорожные карты продуктов с учетом требований ключевых заказчиков. Мы открыты для обратной связи, готовы отрабатывать запросы и сделаем все, чтобы наладить открытую коммуникацию и эффективное сотрудничество. Я уверен, что вместе с коллегами из Курской области мы сможем в кратчайшие сроки достичь высоких показателей по проектам миграции на отечественное ПО», — сказал Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, в число которых, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, входят диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.