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ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей»

Специалисты компании «Эдит про» прошли программу повышения квалификации на базе учебно-тренировочного полигона ПАО «Россети Ленэнерго». По предложению «Эдит про» программа обучения специалистов была адаптирована под задачи ИТ-компании. Об этом CNews сообщили представители «Эдит про».

Теоретические занятия проходили на базе кафедры «Ленэнерго» при СПбГАУ. Практическое обучение проведено на учебно-тренировочном полигоне «Ленэнерго» в поселке Терволово Ленинградской области.

Полигон уникален для России и ближнего зарубежья. Он представляет собой полномасштабную модель энергосистемы, начиная от высоковольтных ЛЭП 110 кВ и заканчивая вводом 0,4 кВ к потребителю. Полигон позволяет отследить технологическую цепочку передачи, преобразования и распределения энергии, а также изучить первичное и вторичное оборудования ЛЭП и подстанций 0,4-110 кВ.

Кроме того, сотрудники «Эдит про» посетили инновационный Центр управления сетями (ЦУС) «Ленэнерго», где ознакомились с принципами оперативно-технологического управления и работой диспетчерской службы.

«Мы работаем с рядом электросетевых и энергетических компаний, поэтому доскональное знание специфики отрасли необходимо для успешной реализации проектов любого масштаба и сложности. Дополнительное образование и знание предметной области повысят компетенции и уровень наших специалистов, а значит вырастет и качество внедрения информационных систем», — отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

Сотрудничество с участниками рынка – новый формат обучения для компании. ПАО «Россети» является давним партнером «Эдит про». Крупнейшие заказчики «Эдит про» – «Россети Кубань» и «Россети Ленэнерго». Запуск обучающей программы на базе полигона «Россетей» — следующий шаг в развитии двусторонних отношений.

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Команда «Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является одним из ведущих интеграторов ERP-решений на платформе «» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов. Среди клиентов организации — ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Русгидро», сеть магазинов «Магнит», ООО «Сбербанк-сервис» и др.

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