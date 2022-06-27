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Компания DBA стала официальным партнером Directum

Системный интегратор DBA и Directum — разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и документооборота — заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Барнаульская компания DBA выступила разработчиком ИТ-решений для реализации проекта по цифровой трансформации АО «Алтайкрайэнерго», а также создала систему визуализации оперативных данных для мониторинга показателей социально-экономического развития Алтая.

Программные продукты Directum включены в Единый реестр отечественного ПО, совместимы с российским и свободно распространяемым ПО, соответствуют всем критериям импортонезависимости и устойчивости к внешним санкциям. При облачной поставке ИТ-решения размещаются в ЦОДах на территории России. В активе компании десятки проектов внедрения ИТ-решений на платформах OC Linux, СУБД PostgreSQL, Postgres Pro.

Вместе с новым партнером Directum продолжит внедрение в российских компаниях импортонезависимых решений для управления цифровыми процессами и документами. С помощью интеллектуальных сервисов от Directum клиенты DBA смогут свести к минимуму рутину в обработке информации, перейти на цифровые документы с обеспечением их юридической значимости, перевести в электронный вид самые разные бизнес-процессы: от делопроизводства и договорной работы, кадровых и бухгалтерских процессов до управления проектами и командной работы.

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ООО «Дибиэй» (DBA) занимается разработкой ПО для промышленных предприятий, создает комплексные решения в различных сферах информатизации и цифровой трансформации бизнеса.

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