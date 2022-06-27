N3 group и Арсен Галстян стали владельцами DataArt в России

Инвестиционно-управляющая компания N3 group и Арсен Галстян (управляющий партнер «Ташир медика») стали владельцами российского подразделения международного разработчика программного обеспечения DataArt. Новая компания, собранная из активов DataArt, будет работать самостоятельно под брендом ITentika. Об этом CNews сообщили представители ITentika.

Сделка позволит сохранить профессиональную команду с накопленным опытом разработки сложных технологических систем для мировых компаний и продолжить работу на российском рынке.

Таким образом, ИТ-специалисты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и других городах смогут реализовывать масштабные проекты с применением лучших мировых практик для российских заказчиков. Сертифицированные инженеры, архитекторы и менеджеры построят с нуля, усовершенствуют или локализуют ИТ-инфраструктуру в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов. Ожидается, что услуги будут востребованы государственными заказчиками и коммерческими компаниями из различных отраслей.

Президент и основатель DataArt Евгений Голанд: «В России нашелся партнер, готовый взять на себя обязательства DataArt перед бывшими сотрудниками, которые остаются в стране. Среди активов, которые DataArt передал N3 group и Арсену Галстяну – действующие трудовые контракты, юридические лица, которые эксклюзивно представляли DataArt в России, офисные помещения и некоторые информационные системы. Рады, что на нас вышел опытный партнер, готовый сохранить остающуюся в России команду и наработанную годами технологическую экспертизу. Нам бы очень хотелось, чтобы у наших бывших коллег все сложилось хорошо».

Управляющий партнер N3 group Артем Мошков: «Сейчас, когда перед ИТ-сектором стоят масштабные задачи по развитию собственных систем и решений, одна из стратегических целей N3 group – это усиление нашего направления разработки ПО. Мы благодарны DataArt за доверие. Со своей стороны мы, как управляющая компания, приложим все усилия, чтобы ITentika не только продолжила работу с существующими клиентами, но и стала одним из лидеров рынка разработки».

Арсен Галстян: «Отвечая на вызов времени, я расширяю зону своих интересов и при этом сохраняю подход к выбору командо-ориентированных бизнесов с первоклассным сервисом. Одна из важных задач сейчас обеспечить устойчивую локальную ИТ-сферу. Вместе с партнером и командой ITentika мы будем развивать российский ИТ-ландшафт, создавая современные высокоэффективные решения».

***

N3 group — частная независимая инвестиционно-управляющая компания для технологичных проектов. Холдинг помогает активам динамично и органично расти за счет предоставления нишевой экспертизы и оптимизации операционных процессов. Инвестиционная стратегия – это кластерные инвестиции, сфокусированные в направлениях ИТ-разработке и информационной безопасности, цифровой медицины и здравоохранения и других сферах. В портфель N3 group входят компании «Нетрика», «Нетрика.медицина», «Гринлабс», «Петербургский ИВЦ», «Элнетмед». Общий оборот активов порядка 2 млрд руб.

Арсен Галстян – российский предприниматель, инвестор, меценат, в прошлом детский хирург. Имеет более 20 лет инвестиционного опыта на рынке здравоохранения России, в том числе в фарм-ритейле, средствах индивидуального контроля, высокотехнологичном оборудовании для лабораторной диагностики. С 2017 г. управляющий партнер, генеральный директор ГК «Ташир медика» – инвестиционного холдинга в периметре промышленно-строительной группы «Ташир», объединяющего более 15 компаний и специализирующегося на финансировании и стратегическом развитии активов в секторе здравоохранения с совокупным оборотом свыше 15 млрд руб.

DataArt – международная компания, занимающаяся аутсорсингом программного обеспечения, специализирующаяся в области internet-приложений, технологий Internet of Things, корпоративных баз данных и инструментов промышленной автоматизации, включая системы клиент- и контент-менеджмента.

ITentika – российский разработчик программного обеспечения, входит в N3 group. У команды ITentika многолетний опыт разработки для ведущих мировых компаний, экспертиза в создании сложных информационных систем и продуктов для лидеров финансовой сферы, ритейла и электронной коммерции, транспорта и логистики, здравоохранения, промышленности и других отраслей.