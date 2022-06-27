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«Сиссофт» предложит рынку решение BIMIT по созданию цифрового двойника здания

«Сиссофт» и компания BIMIT начали сотрудничество, в рамках которого «Сиссофт» предложит бизнесу отечественное решение по управлению цифровым двойником здания на всех этапах жизненного цикла объекта — от проектирования до конца эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

Система BIMIT представляет собой среду общих данных (СОД) для всех участников процесса создания объектов — заказчиков, проектировщиков, строителей.

«Сегодня импортозамещение одна из актуальных задач каждого бизнеса. Сотрудничество с BIMIT позволит нам предлагать бизнесу профессиональные решения в сфере создания и эксплуатации информационных моделей объектов капитального строительства. Продвижение продуктов такого класса поможет насыщать отечественный рынок необходимыми BIM-технологиями», — отметила Ольга Курманова, менеджер по развитию бизнеса САПР компании «Сиссофт».

Процесс работы с системой BIMIT выглядит следующим образом: проектировщики создают BIM-модель будущего здания, затем в процессе стройконтроля вносятся фактические данные со стройплощадки и появляется исполнительная модель — точная копия физически построенного здания. Далее модель с актуальными данными и комплексной обратной связью от систем учета и контроля передается в эксплуатацию управляющей компании.

Система BIMIT позволяет проверить модель на коллизии, рассчитать смету, выгрузить нужные данные, а также свободно перемещаться внутри модели, рассматривать объект с разных точек.

«BIMIT прошел конкурсный отбор по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проектаЦифровые технологии” нацпрограммы “Цифровая экономика России”. Наше решение зарекомендовало себя как удобное и универсальное средство для создания и управления цифровым двойником здания. Сотрудничество с “Сиссофт” позволит нам работать над повышением узнаваемости на российском рынке», — сказал Александр Репин, основатель компании BIMIT.

Решение BIMIT зарегистрировано в Реестре российского программного обеспечения.

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«Сиссофт» — технологический партнер, консультант, интегратор. Эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).

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