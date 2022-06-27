Стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край посетил завод «ОДК-Пермские моторы».

Вице-премьер провел стратегическую сессию по разработке и применению российского ПО в промышленности. В ней приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов и заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению научно-производственным комплексом «ОДК-Пермские моторы» Александр Иноземцев.

Вице-премьер отметил, что АО «ОДК-Пермские моторы» – лидер авиационного и промышленного двигателестроения России. С 2019 г. на предприятии начался процесс импортозамещения, в том числе, разрабатываются собственные решения. Кроме того, по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина, данного на пленарной сессии ЦИПР, компания, как и ряд других, уже приступила к тестированию отечественного ПО и доработке проектов по замещению зарубежных отраслевых решений. В частности, ОДК начал работу совместно с ПАО «КАМАЗ» и другими предприятиями машиностроения по консолидации функциональных требований к российским решениям.

«Президентом поставлена задача – обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее эффективного выполнения по поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. ОДК – показательный пример продуктивно начатой работы по этому направлению, их опыт нужно учитывать и тиражировать. Поэтому считаю важным, чтобы «ОДК-Пермские моторы» стал одним из центров компетенций, взял на себя задачи якорного заказчика и совместно с Минцифры включился в проработку ТЗ для отечественных предприятий-производителей промышленного ПО. Например, по наиболее критичным направлениям – системам проектирования и инженерного анализа», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в текущей ситуации единого решения нет, но общие для всех наработки необходимо собрать и реализовать на базе центров компетенций, чтобы облегчить работу предприятий.

Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермь имеет большой потенциал стать серьезной базой для подготовки ИТ-специалистов и инженеров, в том числе для таких промышленных предприятий, как АО «ОДК-Пермские моторы». В частности, Пермский край со своей стороны в рамках подготовки к празднованию юбилея региональной столицы продолжает строительство нового учебного корпуса для Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова, профильного учебного учреждения отрасли двигателестроения. Построенное здание будет рассчитано на 1000 студентов.

Губернатор также обозначил необходимость расширения в Прикамье производственных мощностей с учетом высокого запроса на продукцию предприятий со стороны якорных заказчиков, особенно в текущих экономических условиях.