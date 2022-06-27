Запускается первая в России образовательная программа по квантовому инжинирингу

В новом учебном году в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (НИЯУ МИФИ) запускается первая в России образовательная программа «Квантовый инжиниринг». Уникальный учебный курс будет сформирован в Институте лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ (Институт ЛаПлаз) по принципу «гринфилда», то есть с нуля, без оглядки на существующие традиции. В его создании принимают участие специалисты не только из НИЯУ МИФИ, но также из Российского квантового центра (РКЦ) и Математического института РАН им. В.А. Стеклова. Уже со второго курса студенты получат возможность проходить лабораторную и производственную практику на площадках НИЯУ МИФИ и организаций-партнеров. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Академическим руководителем программы является Кирилл Лахманский, руководитель научной группы РКЦ по созданию квантового компьютера на холодных ионах. Благодаря поддержке госпрограммы «Приоритет 2030», студенты, поступившие на программу «Квантовый инжиниринг», смогут пользоваться специально закупленным для нее современным научным оборудованием, и со временем под руководством ученых участвовать в проведении настоящих научных экспериментов.

Задача учебного курса заключается в подготовке квантовых инженеров, специалистов широкого профиля, у которых фундаментальная научная подготовка будет сочетаться с умением использовать достижения науки при разработке прикладных технологий. От будущего квантового инженера требуется знание физики, математики, программирования и умение работать со специальной аппаратурой.

Актуальность новой образовательной программы связана с тем, что в настоящее время человеческая цивилизация переживает так называемую «вторую квантовую революцию» (первая началась в начале ХХ века с возникновением квантовой физики). В ходе «второй революции» квантовые технологии, базирующиеся на управлении положением отдельных квантовых частиц, начинают преобразовывать все новые и новые области науки и техники. Выпускникам программы предстоит работать в таких областях, как квантовая сенсорика, квантовая и пост-квантовая криптография, разработка квантовых компьютеров. Количество сфер применения квантовых технологий растёт с каждым годом.

В настоящее время обучение квантовому инжинирингу в НИЯУ МИФИ будет проходить по программе бакалавриата, однако в Институте ЛаПлаз уже задумываются о создании соответствующей магистерской программы.