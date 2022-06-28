ГК «Компьютеры и сети» завершила ребрендинг

В конце июня 2022 г. федеральная компания ГК «Компьютеры и сети» завершила второй этап ребрендинга. На первом этапе (осень 2021 г.) были изменены фирменный стиль и логотип компании. Разработкой креативной концепции ребрендинга занималось петербургское digital-агентство Nimax. Вторым этапом стал запуск новой версии сайта c-lan.ru, соответствующего последним трендам пользовательского дизайна. Об этом CNews сообщили представители ГК «Компьютеры и сети».

В рамках ребрендинга было принято решение сделать легко считываемую концепцию и отразить название «Компьютеры и сети» в визуальной системе бренда. Фирменная графика компании состоит из двух взаимодействующих друг с другом компонентов. Во-первых, это монолитные и технологичные геометрические фигуры, отсылающие своей формой к компьютерному оборудованию. Во-вторых, пластичные яркие линии, воплощающие ИТ-сети. Сочетание двух пластически разных компонентов позволило, с одной стороны, создать сдержанную и деловую концепцию, с другой, отразить в себе позитивные эмоции и ощущение технологичности благодаря эффектным 3D-изображениям и ярким цветам.

«Для нашей компании – это первый ребрендинг за всю историю существования. Идея ребрендинга возникла не мгновенно, а созревала в течение нескольких лет. Мы с командой пришли к выводу, что визуальный образ уже устарел и не отображает наших компетенций в области ИТ-интеграции, – сказал директор ГК «Компьютеры и сети» Дмитрий Рубченко. – Помимо новой составляющей было важно сохранить узнаваемость среди наших заказчиков, и в то же время сделать акцент на том, что мы современная компания с портфелем разноплановых решений. Кроме того, на днях мы запустили обновленную версию сайта, который обрел современный дизайн. Мы постарались сделать наш сайт максимально удобным и информативным, чтобы посетители могли быстро найти всю необходимую информацию о компании».

Ребрендинг также включает переименование дочерних компаний, входящих в группу. Таким образом, компания «Умика», предоставляющая решения для образования, переименована в «Компьютеры и Сети.Образование».

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ГК «Компьютеры и сети» — федеральный системный интегратор полного цикла; 18 лет на российском рынке ИТ-технологий. География проектов компании охватывает всю территорию России. Подразделения компании работают в Москве, Новосибирске и Якутске.