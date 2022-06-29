«Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество

Российские разработчики программных продуктов для работы с большими данными компания «Форсайт» и компания Arenadata подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Новые договоренности включают в себя расширение стека продуктов для разработки совместных отечественных решений для сбора, хранения и анализа данных. Об этом CNews сообщили представители «Форсайт».

В настоящий момент уже обеспечена корректная совместная работа BI-продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» с аналитической массивно-параллельной СУБД Arenadata DB, кластерной колоночной СУБД Arenadata QuickMarts и дистрибутивом комплекса сервисов для работы с любыми типами и форматами данных Arenadata Hadoop. В ближайшие планы входит интеграция аналитической платформы «Форсайт» с новым продуктом компании Arenadata — универсальной СУБД Arenadata Postgres.

В числе приоритетных направлений сотрудничества также значатся: взаимное содействие в разработке и тестировании инновационных решений и оборудования, обмен знаниями, проведение совместных мероприятий.

«Мы, как российский производитель ПО, сегодня ведем процесс разработки наших продуктов прежде всего с учетом совместимости с другими отечественными решениями. Для нас принципиальна ориентация на российские СУБД, в том числе мы обеспечиваем тесную интеграцию нашего флагманского программного продукта “Форсайт. Аналитическая платформа” с решениями компании Arenadata. Такой подход помогает ускорить процесс импортозамещения — предприятия и госзаказчики не тратят время и средства на решение задач интеграции и могут в сжатые сроки разработать и реализовать стратегию перехода на российское ПО для сбора и анализа больших данных», — сказала директор по стратегическому развитию компании «Форсайт» Юлия Кудрявцева.

«Создание и укрепление технологических альянсов — очень значимое направление для бизнеса Arenadata. Мы рады, что в числе наших партнеров есть такой крупный отечественный разработчик аналитических программных продуктов. Расширение сотрудничества позволит нам предложить рынку целый спектр надежных актуальных решений для работы с данными и решения задач импортозамещения», — отметил директор по работе с партнерами Arenadata Антон Мартынов.

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Компания Arenadata — российский разработчик платформы для сбора, хранения и обработки больших данных на базе технологий с открытым кодом Arenadata EDP. Компонентами платформы являются разнопрофильные программные продукты для построения высоконагруженных хранилищ и фабрик данных в крупных организациях, а также для реализации проектов в области машинного обучения, интернета вещей и искусственного интеллекта. Среди пользователей продуктов Arenadata — крупнейшие организации рынка России и Казахстана.

Компания «Форсайт» — российский вендор, разработчик платформы и продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Среди пользователей продуктов компании — организации корпоративного, государственного и банковского секторов.