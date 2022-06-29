Китайские бренды достигли 70% на российском рынке смартфонов

Российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой Группа «М.видео-Эльдорадо» проанализировала развитие российского рынка смартфонов в апреле-июне 2022 г.. Две трети приобретенных россиянами во II квартале 2022 г. устройств – это смартфоны китайских брендов, сообщили Cnews представители «М.видео-Эльдорадо».

Высокий уровень доверия, вариативность в ассортименте и широкая представленность позволяют им удовлетворить текущий спрос и частично компенсировать снижение продаж других крупных брендов. Наибольшим спросом пользовались Xiaomi, Realme, Pосо: несмотря на общее снижение покупательской активности и изменения в цепочках поставок, продажи этих брендов показали в штуках рост порядка 7% к 2021 г..

По оценке «М.видео-Эльдорадо», во II квартале 2022 г. спрос на российском рынке смартфонов может составить порядка 4,4 млн штук и более 100 млрд руб.. Средний чек составит около 22,3 тыс. руб. – на 4% ниже уровня 2021 г.. Во II квартале 2022 г. россияне отдавали предпочтение китайским производителям, уже востребованным или только набирающим популярность, которые предлагают качественные девайсы с актуальными техническими характеристиками под различный бюджет и потребности.

В топ-5 самых популярных на российском рынке смартфонов во II квартале 2022 г. вошли: китайский Xiaomi, в I квартале и в 2021 г. находившийся строчкой ниже. Второе место занял Samsung. На третью позицию поднялся Realme. На четвертом оказался Apple. Замкнул пятерку Росо. Самый продаваемый смартфон на российском рынке – Xiaomi Redmi 9A (32 Гб).

«С учетом кардинальных изменений на российском рынке электроники и текущей конъюнктуры, мы реализуем ряд мер, чтобы предложить покупателям максимально широкий выбор, сохраняя привлекательный уровень цен, - отмечает директор кластера "Цифровая техника" "М.видео-Эльдорадо" Никита Тихвинский. - Стоимость большого количества устройств находится на уровне февраля и ниже, снова действует рассрочка, регулярно проводится промо, сохраняется бонусная программа. Мы продолжаем взаимодействовать с доступным пулом партнеров, а также развивать ассортимент привычных брендов, предлагая оригинальную продукцию вместе с собственной гарантией и обслуживанием. Сейчас в наших сетях на выбор доступно порядка 500 позиций смартфонов от китайских компаний, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. При этом говорить о долгосрочных изменениях в покупательских трендах пока преждевременно – постепенно расширяется доступный выбор привычных флагманских моделей, производители продолжают конкурировать за наших пользователей».

Совокупная доля китайских компаний в штучных продажах на российском рынке в 2022 г. планомерно увеличивается, c 50% в I квартале и 60% в апреле, до более чем 70% в июне 2022 г.. В целом по II кварталу 2022 г. на них уже приходится более 65% проданных в России смартфонов (годом ранее 50%). Наибольшим спросом в этот период пользовались устройства в ценовом диапазоне от 10 до 30 тыс. руб..

Группа «М.видео-Эльдорадо» – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.видео» и «Эльдорадо». Общие продажи Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 марта 2022 г. Группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России. В настоящее время торговля акциями компании идет на Московской Бирже, в свободном обращении находится 23,8% акций компании. 60,4% уставного капитала ПАО «М.видео» прямо или косвенно контролируется Саидом Гуцериевым, 15% принадлежит «Медиа-сатурн-холдинг гмбх» (Media-Saturn-Holding GmbH) и еще 0,8% акций находится у ООО «МВМ», 100% дочерней компании ПАО «М.видео».