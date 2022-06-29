SuperJob: вакансий в ИТ и телекоме стало больше на 11%

Как изменилась рекрутинговая активность на рынке труда, рассказали CNews представители SuperJob.

Индекс рынка труда составляет 0,99 пункта: рекрутинговая активность практически соответствует средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017-2019 гг. За неделю HR-активность выросла на 0,05 пункта. За месяц индекс рынка труда вырос на 0,02 пункта.

По данным SuperJob, число ИТ-вакансий выросло также на 11%. Напомним, что ранее аналитики компании отмечали, что за неделю с 15 по 21 июня 2022 г. количество вакансий в отрасли было стабильно.

Наиболее значительную динамику спроса за месяц показали службы курьерской доставки (+46% к общему числу вакансий по России).

В кадровой сфере вакансий стало больше на 29%. В производственной отрасли — на 28%, наибольший рост спроса показали приборо- и станкостроение, металлообработка.

В сфере образования вакансий стало больше на четверть (+26%): учреждения комплектуют штат на следующий учебный год.

Рост спроса в сфере услуг составил 17%. Вакансий от банков стало больше на 16%. Также на 16% вырос спрос на аграриев и животноводов.

Вакансий в сфере бухгалтерского учета и аудита за месяц стало больше на 11%.

На 9% вырос спрос на персонал в транспортно-логистической отрасли и страховании.

Количество вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось на 6%, в строительной отрасли — на 3%.

Спрос на персонал в сфере розничных продаж, закупок и АХО за месяц не изменился.

Чуть снизилось количество вакансий в сфере медицины и фармацевтики (минус 6%), маркетинга (минус 7%). Спрос на специалистов по консалтингу и стратегическому развитию за месяц снизился на 14%.

Как считается индекс

Индекс SuperJob — инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда.

Показывая макротенденции в сфере подбора персонала и помогая работодателям определиться с антикризисной стратегией, индекс отражает динамику текущих статистических показателей рынка труда в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет с учетом сезонности спроса на рабочую силу.