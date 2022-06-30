МТС представила для бизнеса сервис проверки соискателей и контрагентов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила для малого и среднего бизнеса онлайн-сервис проверки соискателей и контрагентов – ID Scan. Решение позволит юридическому лицу или ИП проверять подлинность документов физических лиц, их кредитную историю, а также наличие обстоятельств, способных повлиять на принятие решений о трудоустройстве или о взаимодействии с контрагентом. По результатам проверки, которая занимает до 10 минут, сервис формирует риск-отчет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение рассчитано на предприятия малого и среднего бизнеса, у которых нет собственной службы безопасности, а также на крупный бизнес, которому система поможет предотвращать возможные неправомерные действия действующих сотрудников. С помощью сервиса ID Scan можно ускорить найм персонала, а также минимизировать риски мошенничества со стороны контрагентов, сотрудников и соискателей.

При работе с сервисом пользователю достаточно внести имеющуюся информацию о физическом лице: ФИО и данные паспорта. После этого система формирует единый отчет о кандидате. Информация для отчета собирается из более 15 источников открытых данных, в том числе из государственных информационных систем, включая бюро кредитных историй, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Федеральную службу судебных приставов, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. В отчете также могут быть отражены сведения о банкротстве и исполнительном делопроизводстве, задолженности по налоговым начислениям, присутствии кандидата в списках террористов и экстремистов. Сервис также проверяет наличие данных о связях с юридическими лицами.

В системе также доступна функция мониторинга действующих сотрудников. Система позволяет загружать списки работников, после анализа информации о которых формируются отчеты. В них отражены изменения данных по каждому сотруднику. Частоту проведения мониторинга можно настраивать вручную.

«По оценкам МТС, ежегодно в сегменте малого и среднего бизнеса работу меняют от трех до четырех миллионов человек. При этом более половины представителей бизнеса признают, что так или иначе становились жертвами различных форм экономических правонарушений со стороны своих сотрудников, среди которых – манипуляции данными бухучета, а также “серые” схемы при закупках товаров и услуг. Сервис ID Scan от МТС представляет собой виртуальную службу безопасности, которая поможет защитить бизнес от мошеннических схем и сохранить время тех сотрудников, которые до сих пор вручную собирают и систематизируют данные о работниках, претендентах на вакансии и контрагентах», - сказал Дмитрий Окунев, руководитель продукта ID Scan.

Сервис ID Scan работает по пакетной модели. Стоимость одного запроса начинается от 300 руб. Минимальная стоимость пакета «Проверка соискателей» из 25 запросов составляет 7500 руб. Стоимость одного запроса в пакете «Мониторинг» начинается от 150 руб. Минимальная стоимость пакета «Мониторинг» из 100 обновлений составляет 150 тыс. руб.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.